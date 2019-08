EN DIRECT - G7 à Biarritz : Macron s'exprimera samedi à 13h pour expliquer les enjeux du sommet aux Français

LA SÉCURITÉ À PARIS





La mobilisation massive des forces de l'ordre pour le sommet du G7 à Biarritz n'empêchera pas la sécurisation de Paris, qui a été le théâtre de manifestations de "gilets jaunes" parfois émaillées de violences, a assuré le préfet de police. "Pendant le G7, Paris et l'Ile de France ne sont pas en défaut de sécurisation", a déclaré Didier Lallement lors d'un point presse sur l'avenue des Champs-Elysées, marquée il y a quelques mois par des violences lors de manifestations de "gilets jaunes". Les manifestations, désormais déclarées, se sont déroulées dans le calme ces dernières semaines.





"J'ai vu et lu sur un certain nombre de réseaux que l'ensemble des forces de sécurité était à Biarritz. (...) Nous sommes 42.000 à la préfecture de police et même si j'ai, à la demande du ministre de l'Intérieur, envoyé des renforts à Biarritz, nous serons tout à fait présents pour la sécurité des Parisiens et Parisiennes", a-t-il insisté. Plus de 13.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Biarritz et au Pays basque pour le sommet du G7, où un grand rassemblement d'opposants fait craindre des violences.