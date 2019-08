EN DIRECT - Incendies en Amazonie : la France a "une part de complicité", reconnaît Emmanuel Macron

MACRON





"Je ne veux pas qu'il y ait de l'escalade" entre l'Iran et les États-Unis. "On teste des idées, et on voit ce qui marche.On a réussi à baisser la pression, il y a eu une ouverture et on a eu des discussions techniques et confidentielles (...) et on voit les conditions qui pourraient être remplies dans les prochaines semaines. C'est fragile, il faut faire attention."