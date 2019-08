EN DIRECT - G7 à Biarritz : suivez la conférence commune de Donald Trump et Emmanuel Macron

SOMMET - La réunion des dirigeants des 7 plus grandes puissances démocratiques du monde s'est poursuivi ce dimanche à Biarritz, avant une dernière journée de discussions et de négociations ce lundi. Plusieurs dossiers brûlants sont au menu : les tensions douanières avec les USA, les tensions avec l'Iran ou encore les incendies en Amazonie. Ce lundi, Emmanuel Macron et Donald Trump tiennent une conférence de presse commune à l'issue de la session de clôture.