EN DIRECT - "Ce G7 a été une grande réussite", estime Donald Trump : suivez la conférence de presse commune avec Emmanuel Macron

MACRON





Les taxes GAFA sont abordées. "Il y a eu beaucoup de nervosité liée à des malentendus sur cette taxe numérique française. On s'en est expliqué mais je crois que nous avons trouvé un très bon accord grâce aux travail des ministres. Dans nos économies, il y a des situations injustes avec de gros acteurs internationaux qui ne payent pas d’impôts alors qu’ils créent des déséquilibres mondiaux. (...) En bilatéral, nous avons un accord pour sortir des difficultés entre nous. Nous allons travailler ensemble pour trouver une solution. Le jour où on aura une fiscalité internationale, on supprimera toute taxe et ce qui aura été payé sera déduit de cette taxe internationale. On a trouvé un accord qui est bon de part et d'autre, il peut régler des situations très négatives et moderniser le système international."