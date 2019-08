EN DIRECT - G7 à Biarritz : Trump assure avoir donné sa bénédiction à Macron pour recevoir le chef de la diplomatie iranienne

SÉGOLÈNE ROYAL

"Quelque chose ne va pas", juge Ségolène Royal sur LCI, en regardant la faible présence de femmes parmi les dirigeants présents du G7. "On est obligé d'être polis avec des gens comme Donald Trump qui insultent la terre entière. [...] Sa position l'amène à venir souvent dans notre pays et il en tire un certain bénéfice. On le traite avec trop d'égards. Mais je sais qu'Emmanuel Macron doit le traiter avec responsabilité. Moi, j'ai une liberté de parole."