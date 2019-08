EN DIRECT - G7 à Biarritz : Macron a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères avec Jean-Yves Le Drian

CHINE - USA





La Maison Blanche a fait savoir que les regrets exprimés par Donald Trump sur la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine signifiaient simplement qu'il regrettait de ne pas avoir été encore plus dur, et non pas qu'il regrettait cette guerre.





"Il a été demandé au président s'il avait 'envie de se raviser sur l'escalade de la guerre commerciale avec la Chine'. Sa réponse a été très mal interprétée", a déclaré sa porte-parole Stéphanie Grisham." Le président américain a répondu par l'affirmative car il regrette de ne pas avoir encore plus relevé les droits de douane".