EN DIRECT - G7 à Biarritz : un "Fashion Pact" pour réduire l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement

BIARRITZ BOUCLÉE





Depuis hier soir, le centre ville de Biarritz est totalement bouclé. Deux zones de protection ont été mises en place. Une première zone dite de protection renforcée qui couvre les abords immédiats des sites qui accueilleront les rencontres officielles des chefs d’État et de gouvernement à savoir, les grands hôtels, le casino, le centre de congrès de Bellevue et la grande plage. Seuls les résidents et les ayants droit (commerçants, salariés, professionnels de santé, etc.) seront autorisés à y accéder à pied (La circulation automobile est interdite) sur présentation obligatoire d’un badge et d’une pièce d’identité. Concernant la seconde zone, elle concernera là encore les résidents et ayants droit qui pourront cette fois circuler et stationner leur véhicule sauf dans certaines rues.