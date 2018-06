EN DIRECT - Le G7 sous haute tension : Trump vient d'arriver au Canada et doit rencontrer Macron

TENSION





Le Polonais Donald Tusk, président du Conseil européen, l'organe exécutif de l'UE qui réunit les chefs d'États, a reproché à Donald Trump de "défier" l'ordre mondial.





"Ce qui m'inquiète le plus, pourtant, est de voir que l'ordre mondial, basé sur des règles communes, se retrouve défié non par les suspects habituels, mais, de façon surprenante, par son principal architecte et garant: les Etats-Unis", a-t-il dit.