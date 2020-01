EN DIRECT - Général iranien tué par les États-Unis : des milliers de personnes crient "mort à l'Amérique" à ses funérailles

QUAI D'ORSAY





Dans a foulée de la réaction d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian s'exprime à son tour. Le patron de la diplomatie française, via un communiqué, précise s'être entretenu par téléphone avec son homologue américain Mike Pompeo à la suite des derniers développements survenus en Irak, et notamment des actions entreprises cette nuit.

"Dans le contexte actuel, la France appelle chacun à la retenue et l’Iran à éviter toute mesure susceptible d’aggraver l’instabilité régionale, ou de conduire à une grave crise de prolifération nucléaire. Les parties à l’accord de Vienne doivent en particulier rester étroitement coordonnées pour appeler l’Iran à revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s’abstenir de toute nouvelle action contraire", estime le Quai d'Orsay. Et d'ajouter que la "priorité doit aller à la poursuite de l’action de la Coalition internationale contre Daech, qui intervient en Irak à la demande des autorités irakiennes et en appui des forces de sécurité irakiennes."