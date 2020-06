EN DIRECT - George Floyd : la manifestation interdite à Concorde a débuté

MANIFESTATIONS INTERDITES





Sibeth Ndiaye a apporté son soutien ce vendredi à l'interdiction de manifester prononcée par la préfecture, visant les deux rassemblements prévus ce samedi pour protester contre les violences policières. Si la porte-parole du gouvernement reconnait que ces manifestations révèlent "un certain malaise pour au moins une certaine partie des Français" face aux forces de l'ordre, elle enjoint les manifestants putatifs à trouver "une autre façon de manifester".





"Si on a interdit les rassemblements de plus de 5.000 personnes dans toute la France et sur la voie publique les rassemblements de plus de 10 personnes, c'est qu'il y a bien une raison", avait-elle commencé par soutenir.