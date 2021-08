EN DIRECT - Haïti : le bilan s'alourdit à 2189 morts, cinq jours après le séisme

SOUTIEN





L'UE va apporter une aide humanitaire d'un montant de 3 millions d'euros à Haïti, pour répondre aux besoins des populations sinistrées après le séisme dévastateur qui a frappé le pays samedi, a annoncé mardi la Commission européenne.





Pour être utiles le plus vite possible, les fonds débloqués par l'UE seront mis à disposition de "partenaires humanitaires déjà actifs" dans la région et viendront renforcer la capacité de ces organisation à "fournir rapidement une aide humanitaire aux Haïtiens les plus vulnérables", précise la Commission dans un communiqué.





"Les fonds seront utilisés pour répondre aux besoins les plus immédiats, tels que la fourniture d'une assistance médicale aux hôpitaux locaux", mais aussi l'approvisionnement en eau, les services d'assainissement et d'hygiène, ou encore la mise à disposition d'abris pour les populations les plus touchées.