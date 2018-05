EN DIRECT - Harvey Weinstein inculpé pour viol et agression sexuelle, il plaide non coupable

TIME'S UP - Harvey Weinstein a choisi de se rendre de lui-même aux autorités new-yorkaises ce vendredi. Après la vague de dénonciations pour des dizaines de faits de viol et de harcèlement sexuel, l'ancien producteur est visé par plusieurs enquêtes. Il a été inculpé d'un viol et d'une agression sexuelle mais libéré contre une caution de 10 millions dont un million en cash. Harvey Weinstein devra porter un bracelet électronique.