EN DIRECT - Hong Kong : 1,7 million de personnes dans la rue dimanche, record depuis le début de la contestation

"Debout pour Hong Kong! Debout pour les libertés." Voilà l’un des slogans qu'on entend ce dimanche 18 août dans le Parc Victoria. Organisée à l’appel du Front civil des droits de l'Homme, un groupe non violent, l'action se veut "pacifique et rationnelle" face aux menaces de Pékin, qui a musclé son discours contre les militants. Et surtout, elle se veut massive afin de montrer à la Chine qu’ils ne "lâcheront rien". "Nous espérons un nombre énorme de participants. Nous voulons montrer au monde entier que les Hongkongais sont pacifistes", a ainsi confié Bonnie Leung, une porte-parole du FCDH, à l’AFP.





Car depuis plus d’un mois, des manifestations monstres déferlent sur la ville de Hong Kong. Contre le gouvernement local pro-Pékin, et pour la démocratie, les militants font entendre leur soif de liberté. Alors que les rassemblements virent parfois aux affrontements violents entre des contestataires radicaux et la police, la mobilisation ne faiblit pas. Partie du rejet d'un projet de loi – désormais suspendu – visant à autoriser les extraditions vers la Chine, le mouvement s'est élargi à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, dont cette ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997 jouit, théoriquement jusqu'en 2047, aux termes de l'accord de rétrocession.









Vêtus de noir, le visage souvent masqué et casqué, ces militants, sont souvent jeunes étudiants qui ont fait vœu de désobéissance civile contre le gouvernement. Défilant par plusieurs centaines de milliers chaque semaine, ils exigent la démission de la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, que Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les violences policières supposées et l'amnistie des personnes arrêtées.