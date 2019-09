EN DIRECT - Hong Kong : après le retrait du texte sur les extraditions, le mouvement se poursuit

MANIFESTATIONS – Après trois mois d'une contestation historique contre le gouvernement accusé d'être pro-Pékin, la cheffe du gouvernement Carrie Lam a annoncé qu'elle retirait définitivement le texte sur les extraditions à l'origine de la crise. Suivez les dernières infos.

Une autre vidéo postée sur Twitter permet de mieux comprendre l'incident entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers chargent avec des barres de fer ce qui oblige la police à reculer. Durant leur repli, l'un des policiers tombent à terre. Un collègue utilise alors son arme à feu pour effectuer un tir de sommation et obliger les manifestants à reculer.

Droite dans ses bottes : face aux récriminations posées quant à son usage des canons à eau et du premier tir à l'arme à feu contre les contestataires, la police de Hong Kong a blâmé le comportement des "manifestants extrêmement violents" pour justifier ses actions. Le tir, justifie-t-elle, est intervenu comme "un coup de semonce en l'air" après qu'un policier avait été roué de coups et était tombé au sol. Les canons à eau ont, quant à eux, été utilisés par deux véhicules, dans le but de disperser les manifestants. Une quinzaine de policiers ont été blessés, ce dimanche, tandis que des dizaines de manifestants, dont l'un de douze ans, ont été interpellés.

Les sept dirigeants des démocraties les plus puissantes de la planète avaient, dans un communiqué final, réaffirmé, par la voix du premier ministre britannique Boris Johnson, "l'existence et l'importance de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong Kong et [appelé] à éviter les violences", assurant vouloir "toutes soutenir un Hong Kong stable et prospère", rappelant également leur attachement à "un Hong Kong stable et prospère" ainsi qu'à la règle qui prévaut depuis 1997 et la cession de Hong Kong, jusqu'alors sous domination britannique, à la Chine.

La prise de position du G7 à propos de la situation à Hong Kong n'a pas plu à Pékin. Mais alors, vraiment pas. Et le géant chinois n'a pas hésité à le faire savoir, mardi 27 août, exprimant, par la voix de son porte-parole des affaires étrangères, Geng Shuang, son "extrême mécontentement" et son "opposition résolue à la déclaration faite par les dirigeants du G7" à propos des affaires de Hong Kong.

La manifestation que souhaite organise le Front civil des droits de l'homme, organisation non-violente à l'origine des rassemblements les plus massifs depuis le début du mouvement pro-démocratie, ne sera pas autorisée, a fait savoir l'organisation ce mercredi. La police justifie cette décision en ce qu'elle redoute la commission de "violences" et d'"actes de destruction", après les graves violences observées le week-end dernier.

Difficile de ne pas y voir un lien, dans ce contexte de grandes tensions. L'armée chinoise a procédé à la relève de sa garnison installée en permanence à Hong Kong. Des dizaines de camions et de blindés de transport de troupes ont ainsi traversé, la nuit dernière, la frontière entre la Chine continentale et le territoire semi-autonome.

Deux des représentants de premier plan du "Mouvement des parapluies", Joshua Wong et Agnes Chow, âgés de 22 ans et très populaires au sein de l'actuel mouvement de contestation, ont été arrêtés vendredi à l'aube, notamment pour "incitation à participer à un rassemblement non autorisé".

Pour la première fois depuis le début en juin de la mobilisation, des députés ont aussi été interpellés. L'arrestation de l'un d'eux, Cheng Chung-tai, a été annoncée par son mouvement Passion civique sur son site internet. Deux autres parlementaires partisans de réformes démocratiques, Au Nok-hin et Jeremy Tam, ont plus tard été arrêtés pour obstruction à la police.

Le paradoxe est que la manifestation était convoquée par le Front civil des droits de l'homme (FCDH), une organisation non violente qui a été à l'origine des plus grands rassemblements de ces derniers mois. En particulier de celui du 18 août qui avait réuni 1,7 million de personnes selon les organisateurs, sans aucun débordement.

La police a tiré ce samedi des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation, interdite près des bâtiments du gouvernement local. Elle a également utilisé pour la première fois des canons à eau de couleur bleue aux abords du Parlement pour identifier plus facilement les manifestants. En réaction, ces derniers ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

Les manifestants ont tenté ce samedi d'enfoncer les barrières protégeant l'enceinte du Parlement et le siège du gouvernement local. C'est un nouveau week-end de tensions à Hong-Kong entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre, ces dernières ayant interdit les rassemblements dans le quartier des bâtiments officiels.

La police hongkongaise a justifié l'interdiction des manifestations ce samedi en raison de risques de violences et en rappelant les échauffourées de dimanche dernier. Une interdiction qui a été bravée par les manifestants, vêtus de noir et qui ont investi le quartier des bâtiments officiels, qui concentre le Conseil législatif, le Parlement local et le siège de l'exécutif.

Après avoir été dispersés par les canons à eau, certains manifestants ont décidé de se diriger plus à l'est de Hong-Kong, à Causeway Bay. Le quartier, où se trouvent déjà des manifestants, est bouclé par les forces de l'ordre. Selon des témoignages sur Twitter, plusieurs coups de feu y auraient été entendus.

Un aveu particulièrement fort, qui laisse entendre que Carrie Lam est pieds et mains liés par son allégeance à Pékin :"La marge politique d'un chef exécutif qui doit, malheureusement, selon la Constitution, servir deux maîtres -le gouvernement populaire central d'un côté et le peuple de Hong Kong -est très, très, très limitée."

Car depuis plusieurs semaines, les manifestants ont cinq revendications. En plus du retrait total du projet d'amendement, ils militants demandent au gouvernement de: mettre en place une commission d'enquête sur la répression policière, accorder l'amnistie aux quelques milliers de personnes arrêtées depuis le début des actions, cesser de qualifier d'émeutiers les manifestants et de relancer le processus de réforme politique afin d'aller vers des "élections libres".

C'est "trop peu et trop tard", écrit ainsi ce militant devenu figure de la lutte pour un suffrage universel. Mis derrière les barreaux en août 2017 pour son rôle dans le "Mouvement des parapluies", et devenu depuis l'une des figure de l'élan pro-démocratie, il évoque sur Twitter une répression policière qui a "laissé une cicatrice irréversible sur l'ensemble de la société de Hong Kong". Le jeune homme partage également son inquiétude de voir les droits civils réprimés dans le cas où le mouvement venait à s’arrêter.

Publiées par The Conversation , les données montrent que les revendications ont changé et portent désormais sur les droits civils et le suffrage universel. Ainsi, en juin, plus de 90% des répondants disaient se mobiliser pour deux raisons principales : le retrait complet du projet de loi sur l'extradition et la mise en place d’une enquête indépendante sur le recours excessif à la force par la police.

Pour mieux comprendre les raisons qui poussent les manifestants dans la rue depuis près de trois mois, des chercheurs en sciences politique ont mené une série d’enquêtes sur plus de 8.000 manifestants, et ce tout au long du mouvement pro-démocratie.

"Trop tard", expliquent en somme les manifestants, qui réclament l'amnistie pour les personnes arrêtées, une enquête sur les agissements de la police et l'instauration du suffrage universel direct, l'exécutif hong-kongais étant désigné par Pékin. Sur des forums, des appels à perturber les principaux axes de communication, et notamment l'aéroport local, se multiplient.

Des rassemblements ont déjà eu lieu vendredi soir, où les manifestants ont d'ores et déjà l'appel de l'exécutif à mettre un terme à leur mouvement. Ils ont été dispersés par la police, qui a fait usage de lacrymo et de balles en caoutchouc.

"Debout pour Hong Kong! Debout pour les libertés." Voilà l’un des slogans qu'on entend ce dimanche 18 août dans le Parc Victoria. Organisée à l’appel du Front civil des droits de l'Homme, un groupe non violent, l'action se veut "pacifique et rationnelle" face aux menaces de Pékin, qui a musclé son discours contre les militants. Et surtout, elle se veut massive afin de montrer à la Chine qu’ils ne "lâcheront rien". "Nous espérons un nombre énorme de participants. Nous voulons montrer au monde entier que les Hongkongais sont pacifistes", a ainsi confié Bonnie Leung, une porte-parole du FCDH, à l’AFP.

Car depuis plus d’un mois, des manifestations monstres déferlent sur la ville de Hong Kong. Contre le gouvernement local pro-Pékin, et pour la démocratie, les militants font entendre leur soif de liberté. Alors que les rassemblements virent parfois aux affrontements violents entre des contestataires radicaux et la police, la mobilisation ne faiblit pas. Partie du rejet d'un projet de loi – désormais suspendu – visant à autoriser les extraditions vers la Chine, le mouvement s'est élargi à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, dont cette ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997 jouit, théoriquement jusqu'en 2047, aux termes de l'accord de rétrocession.

Vêtus de noir, le visage souvent masqué et casqué, ces militants, sont souvent jeunes étudiants qui ont fait vœu de désobéissance civile contre le gouvernement. Défilant par plusieurs centaines de milliers chaque semaine, ils exigent la démission de la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, que Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les violences policières supposées et l'amnistie des personnes arrêtées.