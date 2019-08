EN DIRECT - Hong Kong : la prochaine manifestation interdite, l'armée chinoise relève ses troupes sur place

DIPLOMATIE

La prise de position du G7 à propos de la situation à Hong Kong n'a pas plu à Pékin. Mais alors, vraiment pas. Et le géant chinois n'a pas hésité à le faire savoir, mardi 27 août, exprimant, par la voix de son porte-parole des affaires étrangères, Geng Shuang, son "extrême mécontentement" et son "opposition résolue à la déclaration faite par les dirigeants du G7" à propos des affaires de Hong Kong.





Les sept dirigeants des démocraties les plus puissantes de la planète avaient, dans un communiqué final, réaffirmé, par la voix du premier ministre britannique Boris Johnson, "l'existence et l'importance de la déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong Kong et [appelé] à éviter les violences", assurant vouloir "toutes soutenir un Hong Kong stable et prospère", rappelant également leur attachement à "un Hong Kong stable et prospère" ainsi qu'à la règle qui prévaut depuis 1997 et la cession de Hong Kong, jusqu'alors sous domination britannique, à la Chine.





Un communiqué qui a donc mis en colère la Chine, qui a demandé, dans une dénonciation virulente de la moindre ingérence dans ses affaires internes, aux membres du G7 de "cesser de receler de mauvaises intentions, de mettre leur nez dans les affaires des autres et de préparer en secret des activités illégales", sous-entendant que ces puissances occidentales soutenaient en sous-main les manifestants pro-démocratie qui bouleversent la situation du territoire semi-autonome depuis une douzaine de semaines.