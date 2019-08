EN DIRECT - Hong Kong : les manifestations se poursuivent à l'aéroport

CHINE

Lors d'une conférence de presse au lendemain de nouvelles manifestations, le gouvernement chinois - par l'entremise de Xu Luying, responsable du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao - réclame des sanctions et appelle l'exécutif de Hong Kong à "rétablir l'ordre au plus vite".

"Nous pensons que pour l'heure, la tâche prioritaire de Hong Kong est de sanctionner les actions violentes et illégales en conformité avec la loi, de rétablir l'ordre au plus vite et de maintenir un environnement propice pour les affaires", a déclaré la porte-parole de ce Bureau lundi.

Ce lundi également, la Chambre américaine de commerce a indiqué dans un communiqué qu'une "majorité claire" de ses membres considéraient que les dirigeants de Hong Kong devaient en faire plus pour répondre aux demandes des manifestants, en citant la nécessité d'une enquête publique sur les violences commises de part et d'autre, ainsi que celle du retrait définitif du texte sur les extraditions.