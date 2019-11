EN DIRECT - Hong Kong : Trump promulgue une loi prodémocratie soutenant les manifestants et provoque la colère de Pékin

Pékin lui a immédiatement emboîté le pas en accusant le Royaume-Uni de "jeter de l'huile sur le feu" et en exigeant "qu'il enquête immédiatement sur les faits, fasse le maximum pour en arrêter les auteurs, les défère en justice et garantisse la sécurité et la dignité de tous les fonctionnaires chinois".

Le chaos s'est également propagé à plusieurs universités de Hong Kong, où des étudiants et d'autres protestataires masqués ont occupé les campus. Certains s'y sont entraînés au lancer de cocktails Molotov et à l'utilisation d'arcs et de flèches. Mais le nombre de ces manifestants radicaux a commencé à diminuer vendredi soir. C'était notamment le cas à l'Université chinoise de Hong Kong.

Un policier hongkongais a été blessé dimanche au mollet par une flèche tirée par un manifestant, lors de violents heurts entre protestataires et forces de l'ordre sur la péninsule de Kowloon, a annoncé la police. Des photographies diffusées par les forces de l'ordre montraient la flèche plantée dans le mollet du policier, qui était déployé dans le cadre des affrontements près de l'Université polytechnique (PolyU). L'arc et les flèches ont fait leur apparition durant ces manifestations alors que la police a, elle, utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Pour ne pas être identifiés et éviter les poursuites judiciaires, les manifestants ont depuis juin pris l'habitude de défiler avec des masques. Certains portent aussi des casques, des lunettes de protection ou des masques à gaz afin de se protéger des gaz lacrymogènes et des projectiles tirés par la police.

La Chine a maintes fois averti qu'elle ne tolérerait pas la dissidence, et l'inquiétude monte à Hong Kong face à la possibilité d'une action de Pékin pour en finir avec un mouvement de protestation qui s'installe dans la durée et se radicalise avec une nouvelle escalade des violences ces derniers jours.

Alors que des manifestants hongkongais tiennent toujours un campus assiégé et que la police menace de son côté de répondre avec des "balles réelles" aux "armes létales", ceux qui ne participent pas au combat subissent les conséquences du chaos et tentent de se protéger du gaz lacrymogène.

Les parents des étudiants de l'Université polytechnique retranchés dans le campus se sont agenouillés et ont prié la police hongkongaise de laisser leurs enfants partir. De plus en plus de médias craignent un "Tianamen 2019"

Les assiégés du campus de PolyU continuaient de braver les appels à se rendre, mardi soir. Exténués mais déterminés, ils sont sur place depuis dimanche et répondent aux appels à la reddition et autre tentatives de délogement par des tirs de catapulte artisanale, desjets de briques, decocktails Molotov, en dépit des menaces de la police à tirer à balles réelles.

Ce mercredi, des dizaines de manifestants pro-démocratie sont toujours retranchés dans le campus de l'université polytechnique de Hong Kong (PolyU). Bastion du mouvement, l'établissement est occupé depuis dimanche.700 arrestations se sont produites depuis le début de l'occupation, et les conditions d'occupation n'ont cessé de se détériorer, a indiqué l'un d'entre eux, indiquant que les réserves d'eau et de nourriture diminuaient.

Le Sénat américain a officiellement soutenu les manifestants en adoptant un texte soutenant les "droits de l'Homme et la démocratie" à Hong Kong et voté une mesure interdisant la vente de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et autre arsenal répressif à la police locale. De quoi énerver les autorités chinoises, qui ont menacé de représailles les Etats-Unis en cas d'adoption définitive de la loi et ont protesté contre le texte en convoquant le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des Etats-Unis pour "une protestation solennelle".

"Si nous prenons ce projet de loi américain au sérieux et si nous reculons face aux émeutes, Hong Kong subira un effondrement accéléré de l'État de droit et sera effacé du monde moderne".

Comme on peut le voir sur cette vidéo du China Daily, recueillant des réactions de hongkongais, les convulsions sociales refroidissent les investisseurs et font fuir les touristes, ce qui a pour conséquence d'étrangler les petits commerces et l'économie hongkongaise - désormais en récession.

La BBC rapporte qu'un garçon âgé de 12 ans a été condamné pour sa participation aux manifestations contre le gouvernement, faisant de lui le plus jeune protestataire à subir une condamnation depuis le début du mouvement en juin dernier. Selon la chaîne britannique, l'adolescent a reconnu, lors de l'audience, avoir écrit des slogans revendicateurs sur les murs d'un commissariat de police et d'une station de métro.

La Chine a accusé vendredi les Etats-Unis de "provocation" après le passage cette semaine de deux navires de guerre près d'archipels revendiqués par Pékin en mer de Chine méridionale, sur fond de tensions entre les deux pays. La Chine et les Etats-Unis sont aux prises avec une guerre commerciale depuis un an et demi et s'affrontent diplomatiquement ces derniers mois autour de la situation à Hong Kong, territoire autonome chinois secoué par des manifestations en faveur de la démocratie.

Le Congrès américain (représentants et sénateurs) a voté mercredi 20 novembre, à la quasi-unanimité, une résolution soutenant les « droits de l’Homme et la démocratie » à Hong Kong, provoquant la colère de Pékin. Le texte est maintenant sur le bureau de Donald Trump qui pourrait l’approuver, sur fond de guerre commerciale avec la Chine.

Face à la plus grave crise politique dans l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession en 1997, les autorités locales pro-Pékin avaient décidé en octobre d'interdire le port du masque lors des manifestations. Pour ce faire, elles avaient invoqué des dispositions d'urgence datant de 1922, et qui n'avaient plus été appliquées depuis la fin des années 1960.

"Elles sont promulguées avec l'espoir que les leaders et représentants de la Chine et de Hong Kong seront en mesure de régler à l'amiable leurs différences", justifie le milliardaire républicain.

"Aujourd'hui j'ai promulgué en loi (...) 'l'acte de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong'", a écrit dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche le président américain. Cette résolution avait été adoptée il y a une semaine à une écrasante majorité par le Congrès et devait être signé par Donald Trump pour devenir loi.

La loi promulguée par Washington "est une abomination absolue et dissimule de sinistres intentions", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères, dans un communiqué qui ne précise pas quelles mesures Pékin pourrait prendre. La loi américaine "est un acte d'hémégonie pure et simple", a accusé la diplomatie chinoise, qui avait en vain mis en garde le président américain contre une promulgation de la loi adoptée la semaine dernière par le Congrès.

L'Université polytechnique de Hong Kong a été l'épicentre de la contestation les 16 et 17 novembre quand des affrontements d'une extrême violence ont éclaté entre les manifestants et la police.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a fait part à l'ambassadeur Terry Branstad de la "ferme opposition" de son pays et exhorté les Etats-Unis à "corriger leur erreur" afin de ne pas "nuire davantage aux relations et à la coopération sino-américaines", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Nous montons en régime." C’est ainsi qu’une jeune femme résume la situation. Ce vendredi 5 octobre, la situation s'est encore enflammée à Hong Kong alors qu’une nouvelle mesure a été activée par l’exécutif hongkongais. Les manifestants pro-démocratie n'ont désormais plus le droit de porter un masque lors des mobilisations. Objectif totalement assumé, et même jugé "extrêmement nécessaire" par la Chine : "dissuader" les "manifestants violents et émeutiers ". En réaction les manifestants ont saccagé des stations de métro dans la nuit et des commerces. Pour eux," l'interdiction des masques ne change rien", expliquait un étudiant à l’AFP. Visage caché et bout des doigts recouverts de sparadrap pour ne pas laisser d'empreintes, il veut à tout prix éviter les poursuites judiciaires

Car depuis plus d’un mois, des manifestations monstres déferlent sur la ville de Hong Kong. Contre le gouvernement local pro-Pékin, et pour la démocratie, les militants font entendre leur soif de liberté. Alors que les rassemblements virent parfois aux affrontements violents entre des contestataires radicaux et la police, la mobilisation ne faiblit pas. Partie du rejet d'un projet de loi – désormais suspendu – visant à autoriser les extraditions vers la Chine, le mouvement s'est élargi à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, dont cette ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997 jouit, théoriquement jusqu'en 2047, aux termes de l'accord de rétrocession.

Vêtus de noir, le visage souvent masqué et casqué, ces militants, sont souvent jeunes étudiants qui ont fait vœu de désobéissance civile contre le gouvernement. Défilant par plusieurs centaines de milliers chaque semaine, ils exigent la démission de la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, que Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les violences policières supposées et l'amnistie des personnes arrêtées.