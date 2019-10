EN DIRECT - Hong Kong : un manifestant blessé par un tir à balle réelle de la police

MANIFESTATIONS – En dépit du retrait du texte qui a mis le feu aux poudres, les manifestants pro-démocratie continuent de se faire entendre malgré une riposte policière jugée brutale par les contestataires. Suivez les dernières infos.

La police a tiré ce samedi des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation, interdite près des bâtiments du gouvernement local. Elle a également utilisé pour la première fois des canons à eau de couleur bleue aux abords du Parlement pour identifier plus facilement les manifestants. En réaction, ces derniers ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

Les manifestants ont tenté ce samedi d'enfoncer les barrières protégeant l'enceinte du Parlement et le siège du gouvernement local. C'est un nouveau week-end de tensions à Hong-Kong entre manifestants pro-démocratie et forces de l'ordre, ces dernières ayant interdit les rassemblements dans le quartier des bâtiments officiels.

La police hongkongaise a justifié l'interdiction des manifestations ce samedi en raison de risques de violences et en rappelant les échauffourées de dimanche dernier. Une interdiction qui a été bravée par les manifestants, vêtus de noir et qui ont investi le quartier des bâtiments officiels, qui concentre le Conseil législatif, le Parlement local et le siège de l'exécutif.

Après avoir été dispersés par les canons à eau, certains manifestants ont décidé de se diriger plus à l'est de Hong-Kong, à Causeway Bay. Le quartier, où se trouvent déjà des manifestants, est bouclé par les forces de l'ordre. Selon des témoignages sur Twitter, plusieurs coups de feu y auraient été entendus.

Un aveu particulièrement fort, qui laisse entendre que Carrie Lam est pieds et mains liés par son allégeance à Pékin :"La marge politique d'un chef exécutif qui doit, malheureusement, selon la Constitution, servir deux maîtres -le gouvernement populaire central d'un côté et le peuple de Hong Kong -est très, très, très limitée."

Car depuis plusieurs semaines, les manifestants ont cinq revendications. En plus du retrait total du projet d'amendement, ils militants demandent au gouvernement de: mettre en place une commission d'enquête sur la répression policière, accorder l'amnistie aux quelques milliers de personnes arrêtées depuis le début des actions, cesser de qualifier d'émeutiers les manifestants et de relancer le processus de réforme politique afin d'aller vers des "élections libres".

C'est "trop peu et trop tard", écrit ainsi ce militant devenu figure de la lutte pour un suffrage universel. Mis derrière les barreaux en août 2017 pour son rôle dans le "Mouvement des parapluies", et devenu depuis l'une des figure de l'élan pro-démocratie, il évoque sur Twitter une répression policière qui a "laissé une cicatrice irréversible sur l'ensemble de la société de Hong Kong". Le jeune homme partage également son inquiétude de voir les droits civils réprimés dans le cas où le mouvement venait à s’arrêter.

Publiées par The Conversation , les données montrent que les revendications ont changé et portent désormais sur les droits civils et le suffrage universel. Ainsi, en juin, plus de 90% des répondants disaient se mobiliser pour deux raisons principales : le retrait complet du projet de loi sur l'extradition et la mise en place d’une enquête indépendante sur le recours excessif à la force par la police.

Pour mieux comprendre les raisons qui poussent les manifestants dans la rue depuis près de trois mois, des chercheurs en sciences politique ont mené une série d’enquêtes sur plus de 8.000 manifestants, et ce tout au long du mouvement pro-démocratie.

"Trop tard", expliquent en somme les manifestants, qui réclament l'amnistie pour les personnes arrêtées, une enquête sur les agissements de la police et l'instauration du suffrage universel direct, l'exécutif hong-kongais étant désigné par Pékin. Sur des forums, des appels à perturber les principaux axes de communication, et notamment l'aéroport local, se multiplient.

Des rassemblements ont déjà eu lieu vendredi soir, où les manifestants ont d'ores et déjà l'appel de l'exécutif à mettre un terme à leur mouvement. Ils ont été dispersés par la police, qui a fait usage de lacrymo et de balles en caoutchouc.

Le déploiement massif de policiers, samedi à Hong Kong, a empêché les manifestants pro-démocratie de perturber à nouveau le fonctionnement de l'aéroport, l'un des plus grands au monde, trois jours après une concession de l'exécutif jugée insuffisante par la mobilisation. Déjà en tenue anti-émeutes, les policiers étaient beaucoup plus visibles qu'à l'accoutumée samedi dans les principales gares routières et ferroviaires, ainsi qu'aux terminaux de ferries, ont constaté des journalistes de l'AFP. Certains manifestants ont fait part de leur intention de revenir demain, dimanche.

Elle a estimé que "tout doit être mis en oeuvre pour éviter la violence" et que cela ne pourrait se faire sans dialogue. "Il y a des signes que la cheffe de l'exécutif de Hong Kong souhaite mener un tel dialogue, et j'espère qu'un tel dialogue aura lieu", a fait valoir Mme Merkel.

En visite en Chine, Angela Merkel, chancelière allemande a plaidé pour le respect des droits et libertés de Hong Kong, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang. "J'ai souligné que ces droits et libertés doivent bien entendu être garantis", a-t'elle dit.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le consulat américain dimanche 8 septembre pour solliciter l'aide du président Donald Trump afin de "libérer" la ville. Alors qu'ils chantaient l'hymne américain "the Star Spangled Banner" et agitaient des drapeaux américains, ils ont demandé au président américain d'agir pour réinstaurer la démocratie dans la ville sous domination chinoise.

Hong Kong rejoue la carte de la non-ingérence. L'exécutif du territoire semi-autonome a appelé, mardi 10 septembre, les Etats-Unis à rester en dehors du conflit qui l'oppose à une partie de la population. Une mise en garde après que des manifestants ont demandé à Donald Trump de venir "libérer Hong Kong", deux jours plus tôt. Demande que des élus américains, démocrates comme républicains, ont salué. Pas de quoi satisfaire Carrie Lam, nommée à son poste par Pékin, qui a ainsi dit : "Il est extrêmement inapproprié pour un pays de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong. [...] J'espère que plus personne à Hong Kong ne se mobilisera pour demander aux États-Unis d'adopter une telle loi."

Une visite qui n'a pas été du goût de Pékin, qui a exprimé le lendemain sa "ferme opposition" à cette rencontre, y voyant un "irrespect" de l'Allemagne vis-à-vis de sa souveraineté. "Quelques médias et politiques allemands tentent d'augmenter leur attractivité et d'attirer l'attention sur eux en se servant de séparatistes anti-Chine. Faire du show politique est (une méthode) extrêmement erronée. [...] Les affaires hongkongaises font partie des affaires intérieures à la Chine. Aucun gouvernement, organisation ou individu étrangers n'a de droit d'ingérence"

Ingérence, toujours. Un des visages du mouvement pro-démocratie, l'activiste Joshua Wong, a rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères, lundi 9 septembre, à qui il a parlé "des protestations actuelles et de [leur] lutte pour des élections libres et la démocratie à Hong Kong". Comparant Hong Kong à la ville de Berlin au temps de la Guerre froide, il a "exhorté le monde libre à se joindre à [eux] pour résister au régime autocratique chinois".

Hong Kong a plongé dimanche soir dans de nouvelles violences, la police ayant recours aux lacrymogènes et canons à eau contre des militants pro-démocratie qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov lors d'une manifestation interdite.

Et, dans un spectacle devenu très courant en plus de trois mois de contestation, le rassemblement a dégénéré en violences entre policiers et groupuscules radicaux qui tentaient de s'en prendre au complexe abritant le siège de l'exécutif.

Après des violents affrontements de dimanche, les autorités sont ainsi sur les dents, déterminées à ne pas les laisser gâcher cet anniversaire. Des fouilles et contrôles étaient organisés et une douzaine de stations de métro fermées.

"Nous nous attendons à ce que la situation demain soit très, très dangereuse", avait averti lundi John Tse, haut responsable de la police locale dans le territoire autonome. "Les émeutiers radicaux sont en train d'élever leur niveau de violence. La profondeur et l'ampleur de leurs violences et de leurs projets montrent qu'ils se livrent de plus en plus à des actes de terrorisme", a-t-il accusé.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc dans au moins quatre quartiers : à Tsuen Wan, quartier dans les Nouveaux Territoires, des manifestants masqués et armés de parapluies et de bâtons s'en sont pris à des policiers anti-émeutes qui avaient procédé à des interpellations. Les policiers ont battu en retraite dans une mairie voisine après avoir reçu une pluie de projectiles.

"Debout pour Hong Kong! Debout pour les libertés." Voilà l’un des slogans qu'on entend ce dimanche 18 août dans le Parc Victoria. Organisée à l’appel du Front civil des droits de l'Homme, un groupe non violent, l'action se veut "pacifique et rationnelle" face aux menaces de Pékin, qui a musclé son discours contre les militants. Et surtout, elle se veut massive afin de montrer à la Chine qu’ils ne "lâcheront rien". "Nous espérons un nombre énorme de participants. Nous voulons montrer au monde entier que les Hongkongais sont pacifistes", a ainsi confié Bonnie Leung, une porte-parole du FCDH, à l’AFP.

Car depuis plus d’un mois, des manifestations monstres déferlent sur la ville de Hong Kong. Contre le gouvernement local pro-Pékin, et pour la démocratie, les militants font entendre leur soif de liberté. Alors que les rassemblements virent parfois aux affrontements violents entre des contestataires radicaux et la police, la mobilisation ne faiblit pas. Partie du rejet d'un projet de loi – désormais suspendu – visant à autoriser les extraditions vers la Chine, le mouvement s'est élargi à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, dont cette ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997 jouit, théoriquement jusqu'en 2047, aux termes de l'accord de rétrocession.

Vêtus de noir, le visage souvent masqué et casqué, ces militants, sont souvent jeunes étudiants qui ont fait vœu de désobéissance civile contre le gouvernement. Défilant par plusieurs centaines de milliers chaque semaine, ils exigent la démission de la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, que Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les violences policières supposées et l'amnistie des personnes arrêtées.