EN DIRECT - Hong Kong : un policier blessé à la jambe par une flèche tirée par un manifestant

Elle a estimé que "tout doit être mis en oeuvre pour éviter la violence" et que cela ne pourrait se faire sans dialogue. "Il y a des signes que la cheffe de l'exécutif de Hong Kong souhaite mener un tel dialogue, et j'espère qu'un tel dialogue aura lieu", a fait valoir Mme Merkel.

En visite en Chine, Angela Merkel, chancelière allemande a plaidé pour le respect des droits et libertés de Hong Kong, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang. "J'ai souligné que ces droits et libertés doivent bien entendu être garantis", a-t'elle dit.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le consulat américain dimanche 8 septembre pour solliciter l'aide du président Donald Trump afin de "libérer" la ville. Alors qu'ils chantaient l'hymne américain "the Star Spangled Banner" et agitaient des drapeaux américains, ils ont demandé au président américain d'agir pour réinstaurer la démocratie dans la ville sous domination chinoise.

Hong Kong rejoue la carte de la non-ingérence. L'exécutif du territoire semi-autonome a appelé, mardi 10 septembre, les Etats-Unis à rester en dehors du conflit qui l'oppose à une partie de la population. Une mise en garde après que des manifestants ont demandé à Donald Trump de venir "libérer Hong Kong", deux jours plus tôt. Demande que des élus américains, démocrates comme républicains, ont salué. Pas de quoi satisfaire Carrie Lam, nommée à son poste par Pékin, qui a ainsi dit : "Il est extrêmement inapproprié pour un pays de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong. [...] J'espère que plus personne à Hong Kong ne se mobilisera pour demander aux États-Unis d'adopter une telle loi."

Une visite qui n'a pas été du goût de Pékin, qui a exprimé le lendemain sa "ferme opposition" à cette rencontre, y voyant un "irrespect" de l'Allemagne vis-à-vis de sa souveraineté. "Quelques médias et politiques allemands tentent d'augmenter leur attractivité et d'attirer l'attention sur eux en se servant de séparatistes anti-Chine. Faire du show politique est (une méthode) extrêmement erronée. [...] Les affaires hongkongaises font partie des affaires intérieures à la Chine. Aucun gouvernement, organisation ou individu étrangers n'a de droit d'ingérence"

Ingérence, toujours. Un des visages du mouvement pro-démocratie, l'activiste Joshua Wong, a rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères, lundi 9 septembre, à qui il a parlé "des protestations actuelles et de [leur] lutte pour des élections libres et la démocratie à Hong Kong". Comparant Hong Kong à la ville de Berlin au temps de la Guerre froide, il a "exhorté le monde libre à se joindre à [eux] pour résister au régime autocratique chinois".

Hong Kong a plongé dimanche soir dans de nouvelles violences, la police ayant recours aux lacrymogènes et canons à eau contre des militants pro-démocratie qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov lors d'une manifestation interdite.

Et, dans un spectacle devenu très courant en plus de trois mois de contestation, le rassemblement a dégénéré en violences entre policiers et groupuscules radicaux qui tentaient de s'en prendre au complexe abritant le siège de l'exécutif.

Après des violents affrontements de dimanche, les autorités sont ainsi sur les dents, déterminées à ne pas les laisser gâcher cet anniversaire. Des fouilles et contrôles étaient organisés et une douzaine de stations de métro fermées.

"Nous nous attendons à ce que la situation demain soit très, très dangereuse", avait averti lundi John Tse, haut responsable de la police locale dans le territoire autonome. "Les émeutiers radicaux sont en train d'élever leur niveau de violence. La profondeur et l'ampleur de leurs violences et de leurs projets montrent qu'ils se livrent de plus en plus à des actes de terrorisme", a-t-il accusé.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc dans au moins quatre quartiers : à Tsuen Wan, quartier dans les Nouveaux Territoires, des manifestants masqués et armés de parapluies et de bâtons s'en sont pris à des policiers anti-émeutes qui avaient procédé à des interpellations. Les policiers ont battu en retraite dans une mairie voisine après avoir reçu une pluie de projectiles.

Le but n'a rien de caché : mettre en difficulté les contestataires. "Nous pensons que la nouvelle loi aura un effet dissuasif sur les manifestants violents et émeutiers masqués, et assistera la police dans sa mission de maintien de l'ordre", a espéré Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif, qui a voulu préciser quand même que ce dispositif ne signifiait pas que l'état d'urgence avait été déclenché.

Une nouvelle loi risque de mettre de l'huile sur le feu, à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie n'ont désormais plus le droit de porter un masque lors des mobilisations, a indiqué l'exécutif local, acquis à la Chine, vendredi 4 octobre. Une mesure contenue dans la loi d'urgence en date de 1922 et qui n'avait plus été utilisée depuis 1967.

Dans ce mini-reportage de Bloomberg, des manifestants, qui continuent de porter très majoritairement un masque, expliquent leur inquiétude. "Cette loi viole nos libertés et menace notre liberté d'expression et de manifestation."

"Après les violences survenues dans plusieurs districts, le personnel d'entretien doit s'assurer de sa propre sécurité avant de pouvoir se rendre dans les stations endommagées afin d'inspecter et d'évaluer l'étendue des dégâts dans nos stations et d'exécuter des travaux de réparation", a donc déclaré MTR dans son communiqué. A Hong Kong, le métro est souvent le centre névralgique de la vie locale.

Des images de médias locaux ou indépendants montrent des portes et des fenêtres fracassées et des graffitis sur les murs.

Tensions et violences sont le lot quotidien de Hong Kong, ces derniers jours. Dix jours après l'annonce de la Chine sur une révision du mode de désignation du chef de l'exécutif, huit jours après une attaque au couteau ayant fait cinq blessés dont un élu pro-démocratie puis, quelques jours plus tard, un responsable pro-Pékin puis, le 8 novembre, la mort d'un étudiant tombé d'un parking à étages suite à des affrontements avec la police, une nouvelle flambée de violences a eu lieu, ce week-end puis ce lundi.

Après la flambée de violences de la veille, les Etats-Unis ont fait part de leur"grave préoccupation"devant la situation. "Nous condamnons la violence de toutes les parties, nous exprimons notre sympathie pour les victimes de la violence quelles que soient leurs options politiques et appelons toutes les parties - police et protestataires -, à faire preuve de retenue", a indiqué le porte-parole du département d'Etat Morgan Ortagus.

Des affrontements à Hong Kong entre les manifestants pro-démocratie et la police ont éclaté mardi dans le quartier des affaires de la mégapole et sur différents campus universitaires, au lendemain d'une des journées les plus violentes en cinq mois de mobilisation.

Des centaines de protestataires radicaux, vêtus d'un t-shirt noir et le visage couvert d'un masque, ont bloqué avec un autobus la circulation sur l'une des grandes artères de ce quartier. Ils ont ensuite jeté des pavés et divers objets avant l'intervention de la police anti-émeutes qui a tiré des gaz lacrymogènes.

Les protestations ne cessent de s'intensifier. De plus en plus de commentaires sur les réseaux sociaux soulignent que ce qu'il s'est passé à Tiananmen en 1989 est en train de se produire à Hong Kong trente ans après.

Sur cette vidéo, on peut voir un manifestant arborer une tronçonneuse comme arme, avec de se raviser et de la laisser sur le bas-côté, sur conseil de ses camarades.

DE PLUS EN PLUS EXTRÊME

De plus en plus de vidéos révélant des affrontements entre civils et manifestants surgissent sur les réseaux sociaux. Comme celle, édifiante, se déroulant dans les rues de Sheung Shui et publiée par le journaliste Damon Pang.

De petits groupes de protestataires se donnent rendez-vous via les réseaux sociaux et prennent pour cible différents quartiers de la ville afin de perturber au maximum son fonctionnement quotidien et de mettre les forces de l'ordre à l'épreuve.

De nombreux centres commerciaux et des écoles sont demeurés fermés. Plusieurs carrefours étaient jonchés de pavés, de vélos, de débris et d'obstacles divers laissés par des protestataires afin de perturber la circulation.

De plus en plus extrêmes, les manifestants ont fabriqué une catapulte, visant l'autoroute. Plusieurs d'entre eux occupent des postes de guet, dont un armé d'un arc et d'une flèche.

Pékin lui a immédiatement emboîté le pas en accusant le Royaume-Uni de "jeter de l'huile sur le feu" et en exigeant "qu'il enquête immédiatement sur les faits, fasse le maximum pour en arrêter les auteurs, les défère en justice et garantisse la sécurité et la dignité de tous les fonctionnaires chinois".

Le chaos s'est également propagé à plusieurs universités de Hong Kong, où des étudiants et d'autres protestataires masqués ont occupé les campus. Certains s'y sont entraînés au lancer de cocktails Molotov et à l'utilisation d'arcs et de flèches. Mais le nombre de ces manifestants radicaux a commencé à diminuer vendredi soir. C'était notamment le cas à l'Université chinoise de Hong Kong.

Un policier hongkongais a été blessé dimanche au mollet par une flèche tirée par un manifestant, lors de violents heurts entre protestataires et forces de l'ordre sur la péninsule de Kowloon, a annoncé la police. Des photographies diffusées par les forces de l'ordre montraient la flèche plantée dans le mollet du policier, qui était déployé dans le cadre des affrontements près de l'Université polytechnique (PolyU). L'arc et les flèches ont fait leur apparition durant ces manifestations alors que la police a, elle, utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

"Nous montons en régime." C’est ainsi qu’une jeune femme résume la situation. Ce vendredi 5 octobre, la situation s'est encore enflammée à Hong Kong alors qu’une nouvelle mesure a été activée par l’exécutif hongkongais. Les manifestants pro-démocratie n'ont désormais plus le droit de porter un masque lors des mobilisations. Objectif totalement assumé, et même jugé "extrêmement nécessaire" par la Chine : "dissuader" les "manifestants violents et émeutiers ". En réaction les manifestants ont saccagé des stations de métro dans la nuit et des commerces. Pour eux," l'interdiction des masques ne change rien", expliquait un étudiant à l’AFP. Visage caché et bout des doigts recouverts de sparadrap pour ne pas laisser d'empreintes, il veut à tout prix éviter les poursuites judiciaires

Car depuis plus d’un mois, des manifestations monstres déferlent sur la ville de Hong Kong. Contre le gouvernement local pro-Pékin, et pour la démocratie, les militants font entendre leur soif de liberté. Alors que les rassemblements virent parfois aux affrontements violents entre des contestataires radicaux et la police, la mobilisation ne faiblit pas. Partie du rejet d'un projet de loi – désormais suspendu – visant à autoriser les extraditions vers la Chine, le mouvement s'est élargi à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, dont cette ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997 jouit, théoriquement jusqu'en 2047, aux termes de l'accord de rétrocession.

Vêtus de noir, le visage souvent masqué et casqué, ces militants, sont souvent jeunes étudiants qui ont fait vœu de désobéissance civile contre le gouvernement. Défilant par plusieurs centaines de milliers chaque semaine, ils exigent la démission de la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam, que Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les violences policières supposées et l'amnistie des personnes arrêtées.