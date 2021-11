EN DIRECT - Pologne-Biélorussie : le G7 appelle Loukachenko à mettre fin "immédiatement" à la crise migratoire

LE G7 APPELLE LA BIÉLORUSSIE À METTRE FIN À LA CRISE MIGRATOIRE





Les grandes puissances du G7 ont appelé jeudi le Bélarus à mettre fin "immédiatement" à la crise migratoire en cours aux frontières de l'UE, accusant Minsk de chercher à "détourner l'attention" de violations du droit international et des droits humains.





Dans un communiqué, la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Union européenne "condamnent l'orchestration par le régime biélorusse de l'immigration illégale à travers ses frontières". "Nous demandons au régime de cesser immédiatement sa campagne agressive et d'exploitation afin d'éviter de nouvelles morts et de nouvelles souffrances", martèlent-ils, réclamant également d'accorder aux organisations internationales "un accès immédiat et sans entrave pour livrer de l'aide humanitaire".





Dans la foulée, le Kremlin a affirmé que les responsables européens devaient cesser d'accuser la Russie et la Biélorussie de "tous les maux". "La Russie a intérêt à ce qu'enfin l'Europe revienne à la raison et arrête de considérer que la Russie est responsable de tous les maux", estime le porte-parole Dmitri Peskov.