EN DIRECT - "Impeachment" de Trump : les démocrates ordonnent à Pompeo de produire des documents sur le dossier ukrainien

ASSIGNATION

Majoritaire à la Chambre des représentants, le camp démocrate vient d'assigner le secrétaire d'Etat Mike Pompeo à produire des documents sur le dossier ukrainien, dans le cadre de l'enquête ukrainienne. "Votre refus de respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre", ont d'ores et déjà écrit les chefs des commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de supervision de l'exécutif.





CNN, qui révèle l'information, rapporte que ces derniers avaient déjà demandé, le 9 septembre, à Mike Pompeo, de produire six catégories de documents "reliés aux efforts rapportés du président Trump et de ses proches de mettre la pression sur le gouvernement ukrainien pour être assisté dans son objectif d'être réélu". Une demande en forme d'ultimatum au 16 septembre, non respecté, et qui est donc reformulée, cette fois au 4 octobre. Toute absence de réponse "ne laissera d'autre choix à nos comités que de poursuivre leur procédure".