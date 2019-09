EN DIRECT - "Impeachment": Trump a sollicité une "ingérence" étrangère et la Maison blanche a tenté de le cacher, selon un lanceur d'alerte

PREMIÈRE ÉTAPE





Selon les informations recueillies par le journal américain le "Washington Post", jeudi, 218 membres de la Chambre des représentants, la chambre basse, ont voté pour l'ouverture d'une enquête de destitution visant à déterminer si le président avait commis des "crimes et délits graves". Parmi ceux-ci, 25 sont allés plus loin et ont déclaré qu'ils soutenaient la destitution du président.





Composé de 218 élus démocrates, et d'un élu indépendant, ils forment désormais une majorité simple au sein de la Chambre des représentants.





Cette première étape durant laquelle la Chambre des représentants enquête et vote, à une majorité simple (218 voix sur 435), des articles de mise en accusation détaillant les faits reprochés au président, s'appelle "impeachment" en anglais.





En cas de mise en accusation, le Sénat, chambre haute du Congrès, procède au procès du président. Au terme des débats, les 100 sénateurs votent sur chaque article. Il faut une majorité de deux tiers pour condamner, auquel cas la destitution est automatique et sans appel. Autrement, le président est acquitté.





