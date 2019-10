EN DIRECT - "Impeachment" : le président ukrainien nie tout "chantage" aux armes de la part de Trump

POUTINE

"Je ne vois rien de compromettant dans la conversation entre Trump et Zelensky", a assuré le président russe alors qu'il s'adressait à la presse, lors d'un forum économique dédié à l'énergie. Trump, juge Poutine, s'est contenté de "demander une enquête sur un possible schéma de corruption d'un ancien membre de l'administration présidentielle. N'importe quel chef d'Etat aurait fait la même chose", a-t-il poursuivi, voyant la procédure d'impeachment lancée par les élus démocrates majoritaires à la Chambre des représentants comme la preuve que les adversaires de Trump "utilisent n'importe quel prétexte pour l'attaquer".





"Cela confirme une nouvelle fois que nous n'y étions pour rien. Ils cherchaient juste un prétexte", a conclu le maître du Kremlin, en référence aux différentes enquêtes impliquant la Russie dans l'élection de Donald Trump.





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">All the Do Nothing Democrats are focused on is Impeaching the President for having a very good conversation with the Ukrainian President. I knew that many people were listening, even have a transcript. They have been at this “stuff” from the day I got elected. Bad for Country!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1179402197093814272?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>