EN DIRECT - "Impeachment" : Trump dénonce une tentative de "coup d'État"

NOUVELLE ASSIGNATION, NOUVEAU DÉMENTI





Les élus démocrates du Congrès ont exigé de l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, qu'il livre des documents liés à l'enquête ukrainienne. Rudy Giulani "a admis à la télévision qu'il avait demandé, en tant qu'avocat personnel du président, au gouvernement ukrainien de cibler l'ancien vice-président Joe Biden", affirment les chefs, à la chambre basse, des commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de supervision de l'exécutif. "En plus de ce grave aveu, vous avez déclaré plus récemment être en possession de preuves --sous la forme de sms, registres d'appels téléphoniques, et d'autres communications-- indiquant que vous n'agissiez pas seul et que d'autres responsables du gouvernement Trump ont pu être impliqués dans ce complot", poursuivent-ils.





Donald Trump de son côté continue d’assurer que son échange téléphonique estival avec Volodymyr Zelensky n'avait rien de répréhensible. "Cet appel était parfait", a-t-il martelé dans le Bureau ovale, accusant une nouvelle fois le lanceur d'alerte à l'origine de cette affaire d'avoir rapporté des éléments inexacts.