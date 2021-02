EN DIRECT - Impeachment : Trump n'assistera pas à son procès au Sénat

PROMESSE





"Le monde nous observe attentivement." Le nouveau chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a promis ce mercredi de rassurer la communauté internationale bousculée par Donald Trump et choquée par la crise politique qui a précédé l'investiture de Joe Biden.





"Le monde veut savoir si nous pouvons panser nos plaies en tant que nation", a-t-il dit à son arrivée au département d'État au lendemain de la confirmation de sa nomination par le Congrès, à une large majorité.





"Il veut voir si nous allons guider le monde par le pouvoir de notre exemple", "et si nous allons privilégier la diplomatie avec nos alliés et partenaires pour faire face aux grands défis de notre époque, comme la pandémie, le changement climatique, la crise économique, les menaces qui pèsent sur les démocraties, les combats pour la justice raciale et les risques posés par nos rivaux et adversaires à notre sécurité et à la stabilité mondiale", a-t-il ajouté lors d'une brève cérémonie.