EN DIRECT - Incendies destructeurs en Californie : ordre d'évacuation pour 180.000 habitants au nord de San Francisco

La Californie s'embrase à nouveau. En raison de la sécheresse extrême et des vents violents, l'État américain est une nouvelle fois ravagé par des incendies. Les pompiers luttent depuis plusieurs jours contre des foyers gigantesques en plusieurs sites de cet état américain dont l'un particulièrement violent près de Los Angeles. Pour la seule journée de samedi 26 octobre, près de 90.000 personnes ont fui leurs maisons. Dimanche, un nouvel ordre d'évacuation a été prononcé pour la majorité de la ville de Santa Rosa (180.000 habitants) au nord de San Francisco. Près d'un million de personnes sont également privées de gaz et d'électricité et ce chiffre pourrait être porté à 2 millions.

Les spécialistes s'inquiètent de vents particulièrement puissants, qualifiés même de "potentiellement historiques" au nord de San Francisco. Les bourrasques de vents peuvent atteindre jusqu'à 130 km/h.

Toutes les écoles de la région ont fermé leurs portes vendredi à cause de la progression de l'incendie, ainsi qu'une autoroute très fréquentée. Selon les autorités, le brasier a réduit en cendres au moins six maisons. Dix mille bâtiments sont toujours menacés par les flammes et le Cal Fire, le service des pompiers de l'état de Californie, a mobilisé plus de 1300 soldats du feu assistés de bombardiers d'eau et d'hélicoptères pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré jeudi. La région de L.A., avec ses 18 millions d'habitants, a été placée en alerte rouge, en raison de conditions météos propices aux feux de forêts.

