Incendies en Australie : des dizaines de milliers d'évacuations en cours, Sydney menacée de coupures de courant

Les chiffres des zones brûlées dépassent l'entendement : plus de 6 millions d'hectares soit deux fois la taille de la Belgique. Pourtant, le pire est peut-être encore à venir en Australie, sur le front des incendies. L'Australie se prépare à une nouvelle aggravation des catastrophiques feux de forêt ce week-end, après l'évacuation vendredi par la marine nationale d'un millier de personnes cernées par les flammes dans une ville du sud-est. Dans le sud-est du pays où les feux sont incontrôlables, l'État d'urgence a été décrété.

Des dizaines de milliers d'évacuations en cours. Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leurs domiciles pour fuir les feux de forêt. Pas moins de cent mille personnes ont reçu l'ordre d'évacuer dans trois états du pays. L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l'île-continent, la région la plus peuplée.

Sydney menacée de coupures de courant. L'approvisionnement en électricité de l'Etat le plus peuplé d'Australie, et de sa plus grande ville, Sydney, est menacé par les feux de forêt qui ont détruit deux postes électriques, les autorités mettant en garde contre des pannes de courant si la situation empire. Les incendies ravagent la Nouvelle-Galles du Sud (Sud) ont fait tomber des lignes de transmission dans le sud de l'État, qui sont connectées à l'Etat voisin de Victoria, a tweeté le ministre de l'Energie Matt Kean. Le ministre a appelé les habitants à réduire leur consommation d'électricité et à "éteindre les pompes des piscines, les lumières dans les pièces inoccupées et à éviter d'utiliser machines à laver et lave-vaisselle." Le directeur de la compagnie d'électricité TransGrid Paul Italiano a déclaré que le système tenait le coup à ce stade, mais était "sous stress".

La perte d'une grande centrale électrique pourrait entraîner des coupures de courant pour empêcher l'effondrement du réseau électrique, a-t-il averti sur la chaîne de télévision ABC. Huit millions de personnes vivent en Nouvelle-Galles du Sud, dont 65% dans l'agglomération de Sydney.

23 morts, 480 millions d'animaux tués. Ces feux ont fait 23 morts, selon le Premier ministre Scott Morrison, dont 17 dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé. Le nombre d'animaux morts s'élèverait à 480 millions, dans le seul Etat de Nouvelle-Galles du Sud, selon une étude de l'Université de Sydney. Ce bilan pourrait être "considérablement plus élevé", selon des spécialistes.

Près de 3 fois les incendies en Amazonie. Plus de 6 millions d'hectares, soit deux fois la taille de la Belgique, ont été brûlés depuis septembre à travers l'immense île-continent. A titre de comparaison, près de 2,5 millions d'hectares sont partis en fumée en août en Amazonie, la plus grande forêt tropicale au monde. Les incendies de 2018 en Californie avaient détruit près de 800.000 hectares lors d'une des pires saisons de feux de forêt qu'ait connu cet Etat américain.

3000 militaires réservistes en renfort. Plus de 1.500 maisons ont été été réduites en cendres, un chiffre qui pourrait augmenter à la suite des incendies en cours. Des villes entières des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, situés au sud-est de l'Australie, ont été rasées de la carte à la veille du Nouvel An. Des milliers de pompiers volontaires combattent ces incendies qui ont débuté en septembre. Samedi, le gouvernement a fait appel à 3.000 militaires réservistes, une mobilisation sans précédent, selon la ministre de la Défense.

Plus de 48°C à l'ombre. Sydney a enregistré samedi des températures record, avec 48,1 degrés relevés à Penrith dans la banlieue ouest de la ville la plus peuplée d'Australie. A Canberra, la température a atteint 42,9 degrés, un chiffre également sans précédent, a indiqué le porte-parole des services météorologiques australiens, Jonathan How. Dans ces deux villes, les températures pourraient encore augmenter, a-t-il affirmé. Plusieurs messages d'alerte ont été émis samedi à travers le territoire australien. L'un d'entre eux concerne un feu au sud-ouest de Sydney qui pourrait atteindre la périphérie de la mégapole.