EN DIRECT - Incendies en Californie : course contre la montre avant le retour de vents violents

DÉSOLATION - De gigantesques incendies sévissent depuis mercredi au nord et au sud de l'État de Californie, dont deux très impressionnants près de Los Angeles et au nord de San Francisco. Ce dimanche, un ordre d'évacuation a été prononcé pour la majeure partie de la ville de Santa Rosa (180.000 habitants) au nord de San Francisco. Suivez les dernières informations.

La Californie s'embrase à nouveau. En raison de la sécheresse extrême et des vents violents, l'État américain est une nouvelle fois ravagé par des incendies. Les pompiers luttent depuis plusieurs jours contre des foyers gigantesques en plusieurs sites de cet Etat américain dont l'un particulièrement violent près de Los Angeles. Pour la seule journée de samedi 26 octobre, près de 90.000 personnes ont fui leurs maisons. Dimanche, un nouvel ordre d'évacuation a été prononcé pour la majorité de la ville de Santa Rosa (180.000 habitants) au nord de San Francisco, tandis que près d'un million de personnes sont également privées de gaz et d'électricité. Un chiffre qui pourrait prochainement être porté à 2 millions. Les spécialistes s'inquiètent de vents particulièrement puissants, qualifiés même de "potentiellement historiques" au nord de San Francisco. De fait, les rafales peuvent atteindre jusqu'à 130 km/h. Toutes les écoles de la région ont fermé leurs portes vendredi à cause de la progression de l'incendie, ainsi qu'une autoroute très fréquentée. Selon les autorités, le brasier, qui a réduit en cendres de nombreuses habitations, a déjà brûlé plus de 26.000 hectares de végétation depuis mercredi, et n'était contenu qu'à 5% ce mardi. Plus de 3000 soldats du feu de l'agence des pompiers de Californie, CalFire, restent mobilisés pour le combattre. Suivez la situation en direct dans le live ci-dessous.

Des images de l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) montrent que les fumées des incendies sont visibles depuis l’espace. 22:39 12 FEUX ACTIFS DIFFÉRENTS

Le média américain Los Angeles Times dévoile une carte interactive de tous les feux actifs en Californie. 12 incendies ont été comptabilisés, parmi lesquels le plus important, le "Kincade Fire", au nord de San Francisco, qui a déjà brûlé à lui seul plus de 30 000 hectares. 22:23 "SOYEZ PRÊTS À FUIR !"

Les pompiers alertent les habitants des zones à risque, et leur demandent de se préparer à une éventuelle évacuation. "Malheureusement, la nouvelle réalité, c’est que la saison des incendies dure toute l’année", déplore le porte-parole des pompiers de Los Angeles, le capitaine Cody Weireter. "Soyez prêts quand l’ordre d’évacuation est donné, préparez tout à l’avance, pour vous permettre de fuir", explique-t-il aux habitants. 22:16 UN IMPORTANT ÉPISODE VENTEUX À VENIR

Alors que les pompiers profitent d’une accalmie des conditions météorologiques pour lutter contre les flammes, le vent va de nouveau se lever dans les prochaines heures, permettant à l’incendie de prendre de l’ampleur. Cet épisode venteux "sera probablement le plus fort que nous ayons eu cette saison", ont prévu les services météo. Le très faible taux d’humidité et la sécheresse de la végétation compliquent encore plus la tâche des secours. 22:09 LE FEU CONTINUERA SA PROGRESSION AU MOINS JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Les secours estiment qu’ils ne pourront pas endiguer la progression de l’incendie avant le 7 novembre, et que le feu prendra ensuite des semaines pour être complètement éteint. 21:10 LA VILLE DE SANTA ROSA EN ALERTE

Des ordres d’évacuation sont toujours en cours dans la ville de Santa Rosa, au nord de San Francisco. Les habitants encore chez eux sont invités à se tenir prêts afin d’évacuer à tout moment leurs maisons, menacées par le "Kincade Fire". La ville est toujours classée en situation "critique" par le service météorologique des États-Unis. 19:28 LES QUARTIERS HUPPÉS DE LOS ANGELES TOUCHÉS

Des célébrités comme Arnold Schwarzenegger ou LeBron James ont dû être évacués, hier. Incendies en Californie : "évacué sans problème", Arnold Schwarzenegger conseille à ses voisins de "filer" sans tarder 19:18 L’ACTEUR JOHN CENA FAIT UN DON DE 500 000 DOLLARS

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’acteur américain John Cena a annoncé faire un don de 500 000 dollars à ceux qui luttent contre les incendies en Californie. 19:07 57 MAISONS BRÛLÉES PAR LE "KINCADE FIRE"

L’incendie qui se propage au nord de San Francisco, dans le comté de Sonoma, a déjà brûlé 57 maisons annonce le média américain Los Angeles Times, dont 12 hier. Si l’intensité du vent a diminué dans la nuit, donnant un peu de répit aux pompiers, il devrait de nouveau se lever dans la journée, ce qui pourrait entraîner des coupures de courant et ralentir la lutte contre l’incendie. 18:18 L’INCENDIE DE SAN FRANCISCO CONTENU À 15%

Le "Kincade Fire", qui ravage la région de San Francisco, est contenu à 15%, mais fait maintenant deux fois la taille de cette ville américaine ! 18:02 RETOUR SUR LES INCENDIES EN IMAGES 17:15 EN CHIFFRES

Selon le média américain CNN, plus d’un million de personnes ont été privés d’électricité ce week-end, à cause des incendies. Près de la baie de San Francisco, 200 000 personnes ont dû être déplacées. 129 millions d’arbres ont également été brûlés sur près de 40 000 hectares. 16:53 PARTIR OU RESTER, LE CHOIX DIFFICILE DES HABITANTS

Malgré les demandes d’évacuation des habitations, certains préfèrent rester afin de défendre leur maison contre les flammes. La Californie ravagée par les flammes : partir ou rester ? 16:40 UNE SITUATION TOUJOURS EXTRÊMEMENT CRITIQUE PRÉVUE MERCREDI

La région de Los Angeles sera toujours classée en situation "extrêmement critique" pour la journée de mercredi par les services de prévision météorologique des États-Unis. Ils redoutent une propagation très rapide des feux. Une partie de la région de San Francisco sera par ailleurs rétrogradée "de risque "critique" à "élevé". 16:28 LE MUSÉE GETTY DE LOS ANGELES MENACÉ ?

Le célèbre musée Getty de Los Angeles, dédié à l'art et à l'architecture, est encerclé par le "Getty Fire". Incendies à Los Angeles : le musée Getty, une institution culturelle menacée par les flammes ? 05:19 VU DU CIEL Un Américain a pris une photo de l'incendie depuis son avion. 00:26 MARIAGE Un couple qui avait choisi la Californie pour son mariage s'est retrouvé coincé à proximité du feu. Leur photo est devenue virale, rapporte ABC7 News 22:58 LA QUALITÉ DE L’AIR DÉGRADÉE

La qualité de l’air est "malsaine dans les zones directement touchées par la fumée", a annoncé dans un tweet le département de la santé publique du comté de Los Angeles. 22:47 LA RÉGION DE LOS ANGELES DANS UNE SITUATION "EXTRÊMEMENT CRITIQUE" MARDI

Les prévisions du service météorologique des États-Unis classent toujours la région du nord de Los Angeles comme "extrêmement critique" pour la journée de mardi, tandis que les zones dites "critiques" continuent de prendre de l’ampleur. Les États de l’Arizona et du Nouveau Mexique vont également être classés en risques "élevés". 22:33 EN IMAGES

Des étudiants d’une université de Los Angeles ont filmé les flammes, toutes proches de la route, qui ravagent la Californie. 22:23 LES POMPIERS NE PARVIENNENT PAS À MAÎTRISER LE FEU

Dans certains endroits, comme à Geyserville, les pompiers n'ont toujours pas maîtrisé le feu, et craignent même que la situation s'aggrave avec l'intensification du vent. La Californie ravagée par les flammes 21:53 ÉVACUÉ, SCHWARZENEGGER REND HOMMAGE AUX POMPIERS

Dans un tweet, l’acteur Arnold Schwarzenegger a annoncé avoir été évacué "en toute sécurité" dans la nuit, et se montre "reconnaissant" envers les pompiers, "de véritables héros" qui "protègent leurs compatriotes californiens". 21:36 DES CONDITIONS DIFFICILES JUSQU’À VENDREDI

Le service météorologique des États-Unis s’attend à ce que les incendies restent dans une situation extrême "jusqu’à vendredi dans certaines régions de la Californie". En cause, les vents toujours très forts qui sévissent dans la région et qui peuvent atteindre près de 100 kilomètres par heure, ainsi qu’un taux d’humidité très faible (14%). 20:23 26.000 HECTARES DÉJÀ BRÛLÉS

Selon l’agence des pompiers de Californie, plus de 26.000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l’incendie, mercredi soir dernier. Lundi matin, le feu n’était contenu qu’à 5%. 20:14 30.000 DOLLARS POUR AIDER LES VICTIMES DES INCENDIES

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé que plus de 30.000 dollars avaient déjà été récoltés pour venir en aide aux victimes des feux de forêt. "Dans des moments comme ceux-ci, les Californiens se réunissent pour aider les gens qui ont dû tout laisser derrière eux", a tweeté le gouverneur. 19:12 TRUMP "SURVEILLE LA SITUATION"

La Maison Blanche indique "être en contact avec les autorités locales" et "travailler avec le gouverneur de Californie et son personnel pour déterminer si un soutien supplémentaire est nécessaire". "Le président continuera de surveiller la situation", précise un attaché de presse adjoint de la Maison Blanche. 18:49 UN POMPIER GRAVEMENT BRÛLÉ

Un pompier a été gravement brûlé en luttant contre les flammes, a annoncé ce lundi le média américain Los Angeles Times, avant d’être transporté à l’hôpital par la voix aérienne. Un autre pompier a été légèrement brûlé. Aucun décès n’a été signalé dans l’incendie. 18:25 IMAGES ACCABLANTES SUR LA BAIE DE SAN FRANCISCO

Une vidéo d’un automobiliste proche de la baie de San Francisco montre les ravages de l’incendie, à proximité des grandes voies de circulation. Les deux côtés de la route sont en flammes. 16:49 DES ÉCOLES FERMÉES JUSQU’À MARDI

Les écoles du Comté de Sonoma, au nord de San Francisco, resteront fermées lundi et mardi, a annoncé le Bureau de l’éducation du comté de Sonoma, "en raison de l’incertitude entourant la disponibilité de l’électricité, des évacuations d’élèves et du personnel, des menaces d‘incendie et des problèmes de qualités de l’air".

L’université de Berkeley, près de la baie de San Francisco, ferme également ses portes ce lundi. 16:28 DES IMAGES TERRIFIANTES

Le média américain ABC News a relayé une vidéo d’un automobiliste sur une autoroute proche de Los Angeles. Le feu continue de se propager. 16:04 LOS ANGELES ET SAN FRANCISCO EN SITUATION CRITIQUE

Le service météorologique des États-Unis dévoile une nouvelle carte des zones touchées, et demande aux habitants de ne pas attendre avant d’évacuer les lieux. 15:22 LEBRON JAMES ÉVACUÉ

LeBron James, la star américaine des Los Angeles Lakers, en NBA, a annoncé "évacuer d’urgence sa maison et chercher une chambre avec sa famille, sans réussite pour le moment". Le basketteur a finalement trouvé refuge pour la nuit. 03:38 BAIE DE SAN FRANCISCO

Le média américain ABC News diffuse sur Twitter des images impressionnantes du feu de forêt qui s'est déclaré dans la baie de San Francisco. 21:44 CALIFORNIE

En milieu de journée, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom a décrété l'état d'urgence, en raison "des effets" des vents "sans précédents" dans la région de l'incendie. "Nous mettons en oeuvre toutes les ressources disponibles", a déclaré le gouverneur, cité dans un communiqué.

Plusieurs centres d'hébergement d'urgence affichaient complets, a indiqué la chaîne d'information locale ABC7, et Santa Rosa a dû fermer l'un d'entre eux, le Finley Community Center, qui se trouvait dans la zone à évacuer. 20:21 RETOUR SUR UNE JOURNÉE NOIRE EN CALIFORNIE 17:48 LES VENTS NE FAIBLISSENT PAS

L'alerte rouge est maintenue ce dimanche soir et jusque lundi matin. 17:46 VINS CALIFORNIENS TOUCHÉS

Relativement préservées lors des précédents incendies de ces dernières années, plusieurs propriétés du comté de Sonoma, connu mondialement pour ses vins, ont été attaquées par les flammes. Plusieurs vidéos ont notamment montré le principal bâtiment de la Soda Rock Winery, vieux de 150 ans, devenu un brasier géant, à Healdsburg. Selon le San Francisco Chronicle, une autre propriété de Healdsburg, la Field Stone Winery, a également été touchée par l'incendie, de même que Moville Vineyards. 17:22 MAISONS DÉTRUITES 17:03 DU JAMAIS VU

"C'est la plus importante évacuation de mémoire de shérif du comté de Sonoma", a indiqué le bureau du shérif sur Twitter. 17:01 CARTE DES ZONES ÉVACUÉES

Voici la dernière carte des zones concernées par les évacuations. Le point le plus au sud au sein des zones à évacuer se situe à 70 km de San Francisco à vol d'oiseau. 16:59 16:16 LES FEUX NE SONT CONTENUS QU'À 10%

Selon l'agence des pompiers de Californie, Cal Fire, le sinistre, qui a démarré mercredi soir, n'était contenu qu'à 10% dimanche matin, soutenu par des conditions météo exceptionnellement favorables à la propagation du feu. 16:13 180.000 PERSONNES PRIÉES D'ÉVACUER

Quelque 180.000 personnes ont été sommées d'évacuer à cause de l'incendie "Kincade Fire" au nord de San Francisco, a indiqué dimanche le bureau du shérif du comté de Sonoma, où les flammes ont déjà ravagé plus de 12.000 hectares. Elles s'ajoutent aux 100.000 personnes qui ont déjà dû quitter leur maison en raison des incendies. 13:00 CONTEXTE

La saison des incendies fait régulièrement des ravages en Californie, mais leur fréquence s'est sensiblement accéléré ces dernières années. Début novembre 2018, le "Camp Fire" avait détruit la petite ville de Paradise, dans le nord de l'Etat, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés.

Par ailleurs, d'importants incendies se sont également déclarés en Basse-Californie, au Mexique, notamment dans la région de Tecate, frontalière avec les Etats-Unis. Selon un premier bilan vendredi soir, ils ont déjà fait trois morts et détruit plus de 150 maisons. 12:58 "TICK FIRE"

Les pompiers californiens font face à plusieurs autres incendies : des centaines de kilomètres au sud, un autre brasier, nommé Tick Fire, était contenu à 25% samedi soir et s'étendait sur plus de 1.800 hectares, selon les pompiers samedi matin.

Le feu, qui s'était déclaré jeudi après-midi, menaçait près de 10.000 bâtiments dans cette zone située au nord de Los Angeles. 12:57 COUPURE D’ÉLECTRICITÉ

Les principaux services énergétiques californiens, Pacific Gas & Electric Co., ont annoncé qu'ils comptaient couper le gaz et électricité à 940.000 consommateurs, une mesure préventive qui pourrait affecter selon les médias locaux quelque 2 millions de personnes. 12:52 CARTES

Voici les zones touchées par les flammes ce dimanche. 12:51 CALIFORNIE

Le point en images sur la situation. 12:50 DES MILLIERS D’ÉVACUATIONS

La liste des zones à évacuer n'a cessé d'augmenter au fil des heures : un nouvel avis d'évacuation a été émis dimanche pour la majeure partie de la ville de Santa Rosa (180.000 habitants), au nord de San Francisco.

Près de 90.000 personnes ont fui leurs maisons samedi et l'incendie se propage rapidement dans le comté de Sonoma.

"Les températures, dans les 30 degrés, avec une humidité basse, vont se combiner à des vents pouvant atteindre 100 km/h pour créer des conditions favorables à un comportement extrême du feu et une propagation rapide", ont indiqué les services météo. Les autorités ont fait du porte-à-porte à Santa Clarita, située à 50 kilomètres de Los Angeles, pour avertir les habitants de l'arrivée des flammes et leur demander de partir. "Nous savons que les gens veulent rester mais vraiment, cela ne fait rien à part nous faire du mal à vous et à nous", a mis en garde Sky Cornell, un représentant des pompiers du comté de Los Angeles. Les soldats du feu restent d'ailleurs en alerte puisque les vents devraient redoubler de violence de dimanche à lundi.

Le "Kincade Fire" dévore le comté de Sonoma

À des centaines de kilomètres plus au nord, le "Kincade Fire" dévore la région viticole du comté de Sonoma près de San Francisco. Le gouverneur Gavin Newsom s'y est rendu, assurant à des journalistes qu'il ressemblait "à une zone de guerre". Plus d'un millier de pompiers luttaient toujours contre ce brasier contenu vendredi soir à 5% et qui a ravagé près de 24.000 hectares de végétation et détruit une cinquantaine de bâtiments. Les soldats du feu, appuyés par une dizaine de bombardiers d'eau et une centaine de camions de pompiers, continuaient à tenter de circonscrire ce feu qui a démarré mercredi. Des ordres d'évacuation qui concernent quelque 50.000 personnes ont été émis ce samedi 26 octobre au nord de San Francisco. "Nous annonçons l'évacuation d'environ 50.000 personnes", a déclaré le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick, lors d'une conférence de presse dans la matinée. "Nous voulons que vous commenciez à évacuer maintenant."

À Geyserville, des témoignages ont fait état de plusieurs maisons détruites mais aucun bilan officiel n'était pour l'instant disponible. Des habitants ont à peine eu le temps de rassembler quelques affaires avant de voir les flammes déferler. "On pensait que le feu était à trois kilomètres, mais on n'avait pas pris en compte le vent.

Le fournisseur d'électricité PG&E à l'origine du "Kincade Fire" ?

Les autorités locales n'ont pas encore déterminé l'origine du sinistre, mais le fournisseur d'électricité PG&E a fait état d'un incident sur l'une de ses lignes près du point d'origine du "Kincade Fire", 7 minutes avant le départ des flammes, relevaient jeudi soir des médias locaux. C'est un incident sur une ligne du même genre qui avait, selon les conclusions de l'enquête, provoqué le "Camp Fire" qui avait ravagé début novembre 2018 la ville de Paradise, dans le nord de la Californie, faisant 86 morts et des dizaines de milliers de déplacés. PG&E, qui s'est déclarée en faillite il y a quelques mois, a décidé par précaution de couper l'électricité à quelque 940.000 foyers répartis sur 36 comtés de la Californie vendredi soir. Selon les médias locaux, la mesure préventive prise par le fournisseur d'électricité concernera environ 2 millions de personnes. Par ailleurs, d'importants incendies se sont déclarés en Basse-Californie, au Mexique, notamment dans la région de Tecate, frontalière avec les Etats-Unis. Selon un premier bilan vendredi soir, ils ont déjà fait trois morts et détruit plus de 150 maisons.

