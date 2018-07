EN DIRECT - Incendies meurtriers en Grèce : la polémique enfle sur la gestion de la catastrophe

RÉACTION POLITIQUE





A gauche aussi, les critiques sont virulentes. Fofi Gennimata, présidente du parti social-démocrate PASOK a réagi en parlant des "responsabilités pénales" du gouvernement. "J’ai entendu dire qu’ils devaient démissionner, prendre leurs responsabilités. Mais là, on est face à des personnes qui n’ont même pas demandé pardon. Car pour faire tout ça, il faut avoir de la dignité. Et eux n’ont ni dignité, ni honte." Pour rappel, le PASOK a passé plus d'une décennie à la tête du pays au début du siècle et de 2009 à 2015.