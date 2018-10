EN DIRECT - Indonésie : au moins 844 morts, 191 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire

Le bilan du violent séisme et du tsunami qui ont frappé l'archipel des Célèbes vendredi est désormais de 832 morts. Mais il risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Ce dimanche, les secours tentent de découvrir d'eventuels survivants dans les ruines de la ville de Palu (350.000 habitants), la plus touchée par la catastrophe.





La zone touchée "plus vaste que prévu." C'est ce qu'on annoncé les autorités dimanche après avoir revu le bilan en forte hausse. La ville de Palu n'est en effet pas la seule zone sinistrée. Les autorités et les ONG s'inquiètent notamment de la situation dans la région de Donggala plus au nord, qui reste très incertaine. Au total, la zone touchée par le cataclysme est peuplée de 600.000 habitants. Le vice-président indonésien Jusuf Kalla a dit craindre que le bilan n'atteigne "un ou plusieurs milliers", se basant sur les précédentes catastrophes. Les autorités sont aussi préoccupées par le sort de plusieurs centaines de personnes qui travaillaient à la préparation d'un festival sur une plage de Palu vendredi soir peu avant le tsunami.





Hopitaux débordés. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. Et de nombreux blessés sont soignés en plein air.





A la recherche de survivants. Dimanche, des équipes de sauveteurs en combinaison orange étaient en train de fouiller les décombres d'un hôtel, qui pouvait héberger jusqu'à 150 personnes, et d'un centre commercial qui se sont effondrés. "Nous avons réussi à extraire une femme vivante de l'hôtel Roa-Roa la nuit dernière", a indiqué à l'AFP Muhammad Syaugi, chef des services de secours. "Et nous avons même entendu des gens qui criaient à l'aide". Le président indonésien Joko Widodo, attendu sur place, a indiqué que l'armée était en cours de déploiement pour aider aux recherches de survivants. Des avions chargés de matériel et de nourriture ont pu atterrir à l'aéroport de Palu, dont plusieurs pistes sont inutilisables.





Trois Français portés disparus. Les autorités locales ont indiqué à l'agence Reuters dimanche que 3 Français étaient portés disparus ainsi qu'un Sud Coréen et un Malaisien. Ce bilan





Secours. La France a proposé son aide à l'Indonésie samedi. Plusieurs pompiers français devraient partir sur place dès lundi avec du matériel de secours.





Suivez dans le live ci dessous les dernières informations sur cette catastrophe :