EN DIRECT - L'assassinat du général Qassem Soleimani exacerbe les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

Brusque montée de fièvre entre l’Iran et les Etats-Unis. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, des frappes américaines ont visé un convoi à Bagdad, en Irak, tuant le général Qassem Soleimani, figure majeure du régime de Téhéran. Voici les principaux éléments à retenir :

-Une frappe ciblée

Sur ordre de Donald Trump, le raid américain a bombardé un convoi de véhicules dans l’enceinte de l’aéroport international de Bagdad, tuant au moins 9 personnes au total, selon des responsables des services de sécurité irakiens. Outre le général Soleimani, l'autre grande figure tuée est Abou Mehdi al-Mouhandis, véritable chef opérationnel du Hachd al-Chaabi et lieutenant du général pour l'Irak depuis des décennies.

-Une figure majeure du régime iranien

Chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani était chargé des opérations extérieures de la République islamique d'Iran. Cet homme de 62 ans a notamment joué un rôle important dans le combat contre Daech. Il est aussi l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient où il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, deux pays où les Etats-Unis sont engagés militairement.

-Quelles conséquences ?

"On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse", a estimé ce vendredi la ministre française des Armées, Florence Parly. Le président iranien Hassan Rohani a ainsi promis que "l'Iran et les autres nations libres de la région" prendraient "leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre".