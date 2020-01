EN DIRECT - Iran : pour la première fois depuis 2012, le guide suprême Khamenei dirige la grande prière à Téhéran

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE





La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne appellent conjointement l'Iran à revenir "au plein respect" de ses obligations au titre de l'accord sur le nucléaire iranien, que Téhéran a commencé à détricoter. "Aujourd'hui, notre message est clair : nous restons attachés" à l'accord "et à sa préservation ; nous exhortons l'Iran à annuler toutes les mesures incompatibles avec l'accord ; nous appelons l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle action violente ou de prolifération ; et nous restons prêts à engager le dialogue avec l'Iran sur cette base afin de préserver la stabilité de la région", indiquent Paris, Londres et Berlin.