EN DIRECT - Proche-Orient : le secrétaire d'Etat américain à Tel-Aviv pour consolider la trêve

RÉACTION INTERNATIONALE





L'Allemagne a salué, vendredi, le cessez-le-feu entré en vigueur entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et souhaite désormais "s'attaquer aux causes profondes" du conflit, a déclaré Heiko Maas le chef de la diplomatie allemande.





"C'est bien qu'un cessez-le-feu intervienne" et qu'il n'y ait "plus de victimes", s'est réjoui sur Twitter le ministre allemand des Affaires étrangères, tout juste rentré d'une visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Il a adressé un "grand merci à l'Égypte pour sa médiation".