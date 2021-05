EN DIRECT - L'ONU "profondément inquiète" de l'escalade des violences en Israël et dans les territoires palestiniens occupés

PLUS DE 300 BLESSÉS CE LUNDI





Ces tirs de roquettes interviennent au quatrième jour de violences entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes à Jérusalem-Est. Plus de 300 personnes ont été blessées lundi dans de nouveaux heurts sur l'Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme. Voici ce que l'on sait.