EN DIRECT - Tensions Israël/Palestine : la France appelle les États-Unis à s'impliquer

DONALD TRUMP





L'ex-président américain Donald Trump a accusé ce mardi son successeur Joe Biden de faire preuve de "faiblesse" et de ne pas soutenir assez fermement Israël, pendant la pire flambée de violences depuis plusieurs années entre le Hamas et l'Etat hébreu.





"Sous Biden, le monde devient plus violent et plus instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés", a écrit l'ex-président républicain dans un communiqué. "Quand j'étais en fonction, nous étions connus comme la présidence de la paix, parce que les adversaires d'Israël savaient que les Etats-Unis soutenaient fermement Israël et qu'il y aurait de rapides représailles si Israël était attaqué", a-t-il affirmé.