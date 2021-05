EN DIRECT - Tous les vols vers l'aéroport de Tel-Aviv détournés en raison des tirs de roquettes venus de Gaza

L'ONU APPELLE ISRAËL À "LA PLUS GRANDE RETENUE"





"Les forces de sécurité israéliennes doivent faire preuve de la plus grande retenue et calibrer leur recours à la force", a déclaré, mercredi, Stéphane Dujarric, porte-parole d'António Guterres, le secrétaire général des Nations unies. Et d'ajouter : "Le lancement aveugle de roquettes et de mortiers vers les centres de population israéliens est inacceptable".