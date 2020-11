EN DIRECT - Biden élu président : "Je serai un président qui rassemble"

A LA CROISEE DES CHEMINS





"L'histoire de notre pays est faite de points d'inflexion, nous en sommes à un nouveau. Nous pouvons combattre le désespoir. Nous pouvons créer une nation prospère, une nation avec un but. J'ai souvent parlé de la bataille pour l'âme de l'Amérique. Nous devons la reconstruire. Notre nation est formée par le combat entre nos impulsions les plus sombres et nos aspirations les plus nobles. Il est temps dans cette bataille que nos aspirations les plus nobles l'emportent.





L'Amérique est un phare pour ce que le monde a de meilleur à offrir. On peut définir les Etats-Unis en un seul mot : la possibilité. On regarde toujours vers l'avant. Je souhaite une Amérique qui ne laisse personne sur le côté et ne baisse jamais les bras".