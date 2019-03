Abdelaziz Bouteflika va-t-il passer outre la colère d’une partie du peuple algérien ? Le président sortant est candidat à un cinquième mandat. Une annonce qui a déclenché une contestation sans précédent dans le pays en 20 de pouvoir présidentiel. Diminué par la maladie, Bouteflika ne s’est pas adressé aux Algériens depuis son AVC en 2013. Hospitalisé à Genève – officiellement pour des examens médicaux - il doit pourtant déposer sa candidature ce dimanche 3 mars. Ou plutôt faire déposer sa candidature par ses proches.





Toute la semaine, le camp présidentiel a réaffirmé que la contestation n'empêcherait pas le scrutin de se tenir dans les délais et que le dossier de candidature du chef de l'Etat serait remis dimanche au Conseil constitutionnel. Les autorités "espèrent tenir jusqu'à dimanche, avec l'espoir qu'une fois la candidature de Bouteflika actée et rendez-vous donné dans les urnes, la contestation s'essoufflera", a expliqué à l'AFP, avant les derniers défilés en date, un observateur ayant requis l'anonymat. Le mouvement va-t-il s’essouffler ou n’est ce que le début d’une contestation de plus grande ampleur ?





Suivez en direct dans le live ci-dessous, les dernières informations sur cette crise inédite du pouvoir algérien.