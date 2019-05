EN DIRECT - Julian Assange bientôt extradé ? La justice britannique examine la demande des Etats-Unis

CHRISTINE ASSANGE





La mère de Julian Assange plaide pour son fils auprès de la police et du personnel judiciaire. "S'il vous plaît, soyez patients, doux et gentils avec lui". Sur Twitter, elle met en avant qu'il est "privé d'air frais, d'exercice et de soleil depuis six ans", que les soins médicaux lui sont refusés depuis trois ans et qu'il est "isolé/torturé" depuis un an.