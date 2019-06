EN DIRECT - L'Iran affirme avoir abattu un drone américain

Les tensions vont croissantes entre la République islamique iranienne et les Etats-Unis. Washington accuse l'Iran d'être à l'origine des explosions ayant endommagé deux pétroliers - norvégien et japonais - le 13 juin, près du stratégique détroit d'Ormuz. L'Iran a démenti toute implication mais, depuis, les tensions ne cessent de croître dans la région. Le 20 juin, l'Iran a annoncé avoir abattu "un drone espion" américain faisant redouter l'éclatement d'un conflit ouvert.





En dépit des affirmations répétées de responsables américains et iraniens selon lesquelles leur pays respectif ne cherche pas la guerre, l'escalade récente des tensions dans le Golfe fait craindre qu'une étincelle ne mette le feu au poudre. En Europe, c'est l'inquiétude. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a souligné qu'il restait "peu de temps" pour inverser le cours des événements dans le Golfe et le chef de de la diplomatie allemande évoque, lui, un "risque de guerre."

Un an après le retrait des Etats-Unis de l'accord, l'Iran a annoncé le 8 mai qu'il ne se sentait plus tenu par les limites imposées par ce texte à ses réserves d'uranium enrichi et d'eau lourde et donné 60 jours, jusqu'au 8 juillet, aux autres Etats signataires (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Chine) pour qu'ils l'aident à contourner les sanctions américaines.





Le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole.