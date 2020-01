EN DIRECT - L'Iran tire sur des bases US : Khamenei se réjouit d'une "gifle en pleine face", la communauté internationale s'inquiète

QUAI D'ORSAY





Jean-Yves Le Drian réagi aux événéments : "La France condamne les attaques conduites cette nuit par l’Iran en Irak contre des emprises de la Coalition contre Daech. Elle réitère sa solidarité à l’égard de ses alliés et partenaires au sein de la Coalition, ainsi que son attachement à la souveraineté et à la sécurité de l’Irak", a fait savoir le patron de la diplomatie française.





Et d'ajouter : "La priorité va plus que jamais à la désescalade. Le cycle de violences doit s’interrompre. La France reste pour sa part déterminée à travailler à l’apaisement des tensions. Elle est en contact avec l'ensemble des parties concernées pour encourager la retenue et la responsabilité."