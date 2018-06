EN DIRECT - L'Italie et Malte refusent de l'accueillir : l'Aquarius et ses 629 migrants n'ont plus que 24 heures de vivres

MIGRANTS - L'Italie et Malte refusent d'ouvrir leurs ports à l'Aquarius, un navire de l'ONG française SOS Méditerranée, qui a secouru 629 migrants. L'ONU, l'UE, Angela Merkel et des élus français s'indignent, mais le nouveau ministre de l'Intérieur italien est jusqu'ici inflexible. Le bateau n'a plus que 24 à 36 heures de vivres.