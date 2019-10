EN DIRECT - "L'offensive turque en Syrie permet à Daech de se renforcer", alerte Macron

CONFLIT - Depuis le 9 octobre, une nouvelle opération militaire, baptisée "Printemps de la paix", a été lancée par le président turc Recep Tayyip Erdogan contre la milice kurde des Unités de protection du peuple. Les combats font rage au cours de cette offensive turque qui a entraîné la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de civils, et l'exode de plus de 130.000.

Live LE POINT CE DIMANCHE

- Ce samedi, les autorités turques ont annoncé avoir pris Ras al-Aïn, mais selon plusieurs sources, la ville est toujours en proie à de nombreux combats.

- Les autorités kurdes ont expliqué que 800 proches de djihadistes étrangers du groupe Etat Islamique ont fui le camp d'Aïn Issa. Les gardes du camp l'avaient "quitté" et que "des déplacés" fuyaient "au fur et à mesure", indique l'OSDH.

- Dans un discours à Istanbul, Erdogan a annoncé que rien ne stoppera son opération, pas même les embargos et l'arrêt des ventes d'armes.

- Les Etats-Unis ont annoncé le retrait de 1000 soldats américains, sur ordre de Trump. La situation, dans le nord du pays, étant jugée "intenable" pour les troupes américaines.

- Dans la soirée, Damas a annoncé l'envoie de troupes pour faire face à l'offensive turque 19:38 ERDOGAN S'exprimant sur l'opération "Sources de paix", dimanche 13 octobre, devant des journalistes, Recep Erdogan a assuré à ses interlocuteurs que l'offensive ne se faisait "pas contre les Kurdes, mais contre le PKK et ses branches PYD et YPG. Nous ne permettons pas et ne permettrons pas la création d'un Etat terroriste dans le nord de la Syrie". 19:26 MACRON "L'offensive turque en Syrie est au cœur de nos préoccupations", a affirmé le président français ce dimanche soir. "Nous avons échangé avec les présidents Trump et Erdogan. Notre objectif est que cette offensive cesse. Cette offensive crée des situations humanitaires insoutenable et permet à Daech de se renforcer."

A ses côtés, la chancelière Merkel a indiqué avoir parlé pendant une heure avec le président turc ce dimanche et a fait part de sa préoccupation : "La menace de Daech est encore très forte". 19:17 MACRON Alors qu'il s'exprime dans un point presse conjoint avec Angela Merkel, Emmanuel Macron a annoncé qu'il réunirait ce dimanche, à 22h, un conseil restreint de défense. Il a notamment exprimé sa crainte que l"offensive turque crée "une situation humanitaire insoutenable". 19:16 SYRIE La Syrie entre officiellement dans la danse : Damas vient en effet d'annoncer l'envoi de troupes dans le nord du pays, face à l'offensive turque, a fait savoir un média d'Etat syrien. 17:14 Alors que les combats font rage au nord de Raqqa, au moins 24 civils ont été tués dimanche lors de l'offensive turque, selon un nouveau bilan établi par l'Observatoire syrien des Droits de l'homme (OSDH). 15:41 ETATS-UNIS

Le chef du Pentagone Mark Esper a annoncé dimanche le retrait de jusqu'à 1.000 soldats américains du nord de la Syrie, sur ordre de Donald Trump, évoquant sur la chaîne CBS une "situation intenable" pour des troupes qui "peuvent se retrouver prises en étau" entre les Kurdes et les Turques.

Le président a "ordonné que nous commencions un retrait délibéré des forces américaines de la partie nord de la Syrie", a déclaré M. Esper sur la chaîne Fox News, parlant de "moins" de 1.000 soldats. 15:26 CARTE 15:26 LE POINT CE DIMANCHE

- Ce samedi, les autorités turques ont annoncé avoir pris Ras al-Aïn, mais selon plusieurs sources, la ville est toujours en proie à de nombreux combats.

- Les autorités kurdes ont expliqué que 800 proches de djihadistes étrangers du groupe Etat Islamique ont fui le camp d'Aïn Issa. Les gardes du camp l'avaient "quitté" et que "des déplacés" fuyaient "au fur et à mesure", indique l'OSDH.

- Dans un discours à Istanbul, Erdogan a annoncé que rien ne stoppera son opération, pas même les embargos et l'arrêt des ventes d'armes.

- Les Etats-Unis ont annoncé le retrait de 1000 soldats américains, sur ordre de Trump. La situation, dans le nord du pays, étant jugée "intenable" pour les troupes américaines.

- Dans la soirée, Damas a annoncé l'envoie de troupes pour faire face à l'offensive turque 15:20 PRISE DE TAL ABYAD

Ce dimanche, les forces turques ont conquis la ville frontalière de Tal Abyad, dans le nord de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Il s'agit de la plus grande ville conquise jusqu'à présent par les forces turques depuis le début de leur offensive mercredi dernier. La cible majeure semble être la ville de Ras al-Aïn. 14:40 HUILE SUR LE FEU

Rien n'infléchira la politique d'Erdogan. C'est en substance ce qu'il a annoncé ce dimanche, lors d'un discours tenu à Istanbul. "Depuis que nous avons lancé notre opération, nous faisons face à des menaces de sanctions économiques ou d'embargos sur les armes. Ceux qui pensent pouvoir nous contraindre à reculer avec ces menaces se trompent", a déclaré Erdogan. En d'autres termes, les embargos sur les ventes d'armes à la Turquie ne suffiront pas à stopper son opération en Syrie. 14:32 FUITE 13:47 RÉACTIONS

La France est "inquiète" après la fuite annoncée de 800 proches de jihadistes étrangers du groupe Etat islamique (EI) d'un camp en Syrie et appelle une nouvelle fois la Turquie à "terminer au plus vite son intervention" contre les Kurdes, a indiqué dimanche la porte-parole du gouvernement.

"Evidemment que nous sommes inquiets par rapport à ce qui pourrait se passer et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la Turquie (...) termine au plus vite l'intervention qu'elle a commencée, que nous avons évidemment condamnée", a déclaré Sibeth Ndiaye dans l'émission "Dimanche en Politique" sur France 3. 12:27 AÏN ISSA

L'administration kurde semi-autonome a rapporté la fuite de "785" proches de jihadistes, assurant que "le camp d'Aïn Issa était désormais sans gardes". Contacté par l'AFP, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a assuré que les gardes du camp l'avaient "quitté" et que "des déplacés" fuyaient "au fur et à mesure". 11:57 AÏN ISSA

Des familles de membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont fui un camp de déplacés dans le nord de la Syrie, situé à proximité des combats entre forces kurdes et turques, ont annoncé dimanche les autorités kurdes.

"Plus d'une centaine de personnes, des femmes et des enfants", ont pris la fuite du camp de Aïn Issa, a indiqué à l'AFP un responsable de ce camp de déplacés sous le couvert de l'anonymat.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a confirmé qu'"environ une centaine" de femmes et d'enfants des familles de l'EI ont pris la fuite, précisant qu'il s'agissait d'étrangères mais sans être en mesure de donner leurs nationalités. 11:06 COMBATS

De violents combats se déroulent à Ras-al-Aïn, ville frontalière avec la Turquie. Depuis mercredi, 85 combattants kurdes ainsi que 38 civils ont été tués dans les violences, selon un dernier bilan de l'OSDH. 10:38 ETAT ISLAMIQUE

Selon les autorités kurdes, des familles de membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont fui un camp de déplacés dans le nord de la Syrie, situé à proximité des combats entre forces kurdes et turques.

"L'assaut militaire brutal mené par la Turquie et ses mercenaires se déroule désormais à proximité du camp de Aïn Issa, où se trouvent des milliers (de membres) des familles de l'EI", a annoncé dans un communiqué l'administration autonome kurde. "Certaines ont pu prendre la fuite". 06:58 ATTAQUE A LA VOITURE PIEGEE

Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture piégée a explosé près d'une prison dans la ville de Hassaké sans faire de dommages, selon un correspondant de l'AFP. Cette prison abrite des jihadistes, ont indiqué les forces de sécurité kurdes.

Les FDS estiment que l'opération turque avait "activé" les cellules djihadistes alors que de nombreux pays s'inquiètent du sort des membres de l'EI aux mains des combattants kurdes. 06:55 VICTIMES

Selon l'OSDH, 38 civils ont été tués depuis le début de l'assaut mercredi, ajoutant que 81 combattants kurdes étaient morts. Parmi les victimes civimes, figure une responsable d'un parti politique, Hevrin Khalaf, et son chauffeur, selon un communiqué du Conseil démocratique syrien, bras politique des Forces démocratiques syriennes (FDS), la principale alliance de combattants kurdes et arabes dans le nord-est.

Hevrin Khalaf, 35 ans, était membre de la direction du Conseil démocratique syrien et secrétaire générale du parti Avenir de la Syrie. Ankara a pour sa part annoncé la mort de quatre soldats en Syrie et de 18 civils dans la chute de roquettes kurdes tirées sur des villes frontalières turques. 06:54 COMBATS POUR LE CONTROLE DE RAS AL-AÏN

Le ministère de la Défense a affirmé que les forces turques avaient capturé Ras al-Aïn, ville frontalière de la Turquie. Mais selon une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), et un journaliste de l'AFP sur place, les forces turques y sont entrées mais les combats se poursuivent.

Samedi matin, les forces turques et leurs alliés locaux ont lancé l'assaut sur Ras al-Aïn, presque entièrement désertée par ses habitants, selon l'OSDH. D'après un responsable des FDS, "Ras al-Aïn résiste toujours et les affrontements se poursuivent". "Les FDS ont partiellement reculé en raison des violents bombardements mais ont lancé une contre-attaque."

Les forces turques et leurs alliés ont conquis une zone industrielle à la périphérie de Ras al-Aïn, d'après l'OSDH et un correspondant de l'AFP sur place. Un responsable des combattants syriens proturcs, des ex-rebelles qui combattaient autrefois le régime syrien, a indiqué que leur progression était ralentie "par la résistance féroce des YPG". Au total depuis mercredi, les forces kurdes ont perdu 27 villages, selon l'OSDH. 22:29 TURQUIE L'annonce de la suspension des exportations allemandes n'a semble-t-il pas ému la Turquie. Son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a assuré à la radio allemande Deutsche Welle que cette offensive dans le nord syrien était une "question vitale" et "une question de sécurité nationale, une question de survie".

"Peu importe ce que tout le monde fait, qu'il s'agisse d'un embargo sur les armes ou d'autre chose, cela ne fait que nous renforcer", a-t-il ajouté.

"Même si nos alliés soutiennent l'organisation terroriste, même si nous sommes seuls, même si un embargo est imposé, quoi qu'ils fassent, notre lutte est dirigée contre l'organisation terroriste", la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), a-t-il martelé. 21:33 FRANCE "Cette décision", prise par le ministère des Armées et des Affaires étrangères, "est d'effet immédiat", ont-ils précisé. "Le conseil des Affaires étrangères de l'UE qui se réunira le 14 octobre à Luxembourg sera l'occasion de coordonner une approche européenne en ce sens". Vendredi 11 octobre, Emmanuel Macron avait appelé à "faire cesser l'offensive au plus vite". 21:13 EXPORTATION Après les Pays-Bas et l'Allemagne, c'est la France qui suspend ses livraisons d'armes vers Ankara. Paris a annoncé qu'elle allait suspendre "les exportations vers la Turquie de matériels de guerre susceptibles d'être employés" en Syrie. 21:03 "VOUS NOUS LAISSEZ NOUS FAIRE MASSACRER"

Le commandant des Forces démocratiques syriennes kurdes, le général Mazloum Kobani Abdi, a déclaré lors d'une réunion avec un diplomate américain : "Vous nous avez abandonnés. Vous nous laissez nous faire massacrer", révèle CNN.

"Vous ne souhaitez pas protéger la population, mais vous ne voulez pas qu'une autre force vienne nous protéger. Vous nous avez vendus. C'est immoral", a ajouté M. Mazloum, devant l'envoyé spécial adjoint de la Coalition mondiale pour la défaite de l'Etat islamique, William Roebuck. 19:19 EXECUTION L'observatoire syrien des droits de l'Homme a indiqué, samedi 12 octobre, que neuf civils syriens avaient été exécutés par les rebelles pro-trucs, agissant comme supplétifs auprès de l'armée turque, au nord-est du pays, près de la frontière avec la Turquie.

"Les neufs civils ont été exécutés à des moments différents, au sud de la ville frontalière de Tal Abyad", a rapporté l'ONG. Parmi ces victimes, figurent une responsable d'un parti politique kurde et son chauffeur, selon un communiqué du Conseil démocratique syrien, bras politique des forces kurdes. 17:17 VENTE D'ARMES Après les Pays-Bas vendredi, c'est au tour de l'Allemagne de stopper la livraison d'armes à la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, a indiqué à Bild que "le gouvernement ne délivrera aucun nouveau permis de vente pour tous les équipements militaires qui pourraient être utilisés en Syrie par la Turquie".

Une décision lourde sur le plan économique, puisque de janvier à avril 2019, l'Allemagne avait vendu pour pas moins de 184,1 millions d'euros d'armements militaires à la Turquie. 17:05 KURDISTAN Depuis la Syrie, les forces kurdes ont appelé Washington à l'aide. Les Forces démocratiques syriennes ont ainsi regretté l'attitude américaine consistant à retirer ses troupes de cette région, ouvrant la voie à l'opération turque : "Nos alliés nous avaient garanti leur protection, mais soudain, ils nous ont abandonnés avec une décision injuste de retirer leurs troupes de la frontière turque". Et d'appeler l'allié américain "à assumer ses responsabilités morales" et à "respecter ses promesses". 17:03 PARIS Le rassemblement pro-Kurde à République a vu arriver le député insoumis Jean-Luc Mélenchon, entouré de ses collègues Adrien Quatennens et Mathilde Panot, a appelé la France à "répliquer" et a exhorté à mener "implacablement la guerre pour vaincre Erdogan le terroriste et ses troupes". 16:12 PARIS

Un rassemblement a été organisé à Paris ce samedi, en solidarité avec les Kurdes. 11:36 La Turquie a affirmé ce samedi que ses forces avaient capturé la ville de Ras al-Aïn, dans le nord-est de la Syrie, après quatre jours de bombardements et de combats contre une milice kurde soutenue par les pays occidentaux. "Au terme d'opérations couronnées de succès dans le cadre de l'opération Source de Paix, la ville de Ras al-Aïn située à l'est de l'Euphrate est passée sous contrôle", a déclaré le ministère turc de la Défense dans un communiqué. De leurs côtés, les forces kurdes nient la perte cette ville située à la frontière turquo-syrienne. 07:02 OFFENSIVE EN SYRIE

Que fait la France ? Nos éléments de réponse Offensive turque en Syrie : que fait l'Hexagone ? 07:01 MACRON APPELLE A L'ARRÊT DE L'OFFENSIVE

Selon l'Elysée, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus au téléphone. L'offensive turque en Syrie doit cesser "au plus vite", a affirmé le président français Emmanuel Macron vendredi lors de cette conversation téléphonique.

Emmanuel Macron "a souligné la nécessité avant toute chose d’empêcher toute résurgence de Daech (le groupe Etat islamique, ndlr) dans la région, de soutenir ceux qui se sont battus sur le terrain à nos côtés contre les terroristes et de protéger les populations civiles", a indiqué l'Elysée.

Le chef de l'Etat français "a rappelé la nécessité de faire cesser l’offensive turque au plus vite. La France et les États-unis, qui partagent des préoccupations communes, resteront étroitement coordonnés dans les prochains jours", a ajouté la présidence française. 06:59 FORCES AMERICAINES

Des troupes américaines se sont retrouvées ce vendredi, sous le feu de positions turques près de la ville de Kobané, dans le nord de la Syrie, a indiqué un porte-parole du Pentagone.

Selon le ministère américain de la Défense, l'incident s'est produit aux alentours de 21H00 heure locale, hors de la "zone de sécurité" que la Turquie, voisine de la Syrie en guerre, cherche à instaurer le long de sa frontière afin de séparer celle-ci des territoires contrôlés par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), qu'elle qualifie de "terroriste".

Une "explosion" est survenue dans "une zone où les Turcs sont informés de la présence de forces américaines", avance le capitaine Brook DeWalt dans un communiqué, précisant que ce tir d'artillerie n'a pas fait de blessés parmi les soldats américains.

Washington demande par ailleurs à Ankara "d'éviter toute action pouvant conduire à une riposte immédiate" et indique que ses forces "ne se sont pas retirées de Kobané" 00:14 MAUVAISE NOUVELLE

La Russie a bloqué vendredi à l'ONU un projet américain de déclaration du Conseil de sécurité demandant à la Turquie d'arrêter son offensive militaire dans le nord de la Syrie, a appris l'AFP de sources diplomatiques.

Moscou a interrompu une procédure d'adoption de ce texte qui devait intervenir à 19H30 GMT, a indiqué l'une de ces sources. Le projet, qui dans sa version initiale demandait seulement à Ankara de revenir à la diplomatie plutôt qu'à des moyens militaires, avait été durci après plusieurs observations d'Etats membres du Conseil de sécurité. 20:29 SANCTIONS

Sans toutefois les activer pour l'instant, Donald Trump a autorisé des sanctions très fermes contre la Turquie, a déclaré lors d'une conférence de presse le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin.

"Donald Trump a l'intention de signer un décret pour dissuader la Turquie de toute poursuite de son offensive militaire dans le nord-est de la Syrie", a déclaré Steven Mnuchin.

"Ce sont de très fortes sanctions. Nous espérons que nous n'aurons pas à les utiliser mais nous pouvons neutraliser l'économie turque si nécessaire", a prévenu le secrétaire américain au Trésor dans une conférence de presse. 19:54 Urgent PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE

La Turquie "ne stoppera pas" l'opération qu'elle mène en Syrie, a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan, rejetant les "menaces" en ce sens.

"Peu importe ce que certains disent, nous ne stopperons pas cette" opération qui vise les Unités de protection du peuple (YPG) dans le nord-est de la Syrie, a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Istanbul. 18:45 NON

Le chef du Pentagone a estimé que les Turcs ne montraient aucun signe laissant penser qu'ils soient prêts à arrêter leur offensive.

"Je n'ai aucune indication qu'ils veuillent arrêter" leur opération, a déclaré lors d'une conférence de presse à Washington le ministre américain de la Défense Mark Esper, qui a dit se fonder notamment sur un appel téléphonique jeudi avec son homologue turc Hulusi Akar. 18:44 Urgent EXIL

L'offensive menée par la Turquie contre les forces kurdes a déplacé environ 100.000 personnes, ont indiqué vendredi les Nations Unies.

"Quelque 100.000 personnes ont déjà quitté leurs foyers", a indiqué l'ONU dans un communiqué publié au troisième jour de l'offensive. 18:03 Urgent INQUIÉTUDES

Les Kurdes affirment que cinq djihadistes ont fui d'une prison près de la ville de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie, après des raids aériens turcs ayant visé ses environs. Les cinq membres de l'EI détenus par les forces kurdes, qui luttent contre une offensive turque depuis mercredi, se sont échappés de la prison Navkur située dans la périphérie ouest de Qamichli, ville à majorité kurde, a indiqué un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS). 17:56 ANALYSE

Une crise que décrypte pour LCI Adel Bakawan, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Offensive turque en Syrie : "Sans le feu vert de Trump, Erdogan n'aurait jamais pris une telle décision" 17:54 DIPLOMATIE

Les Pays-Bas suspendent toute nouvelle exportation d'armements vers Ankara après le lancement de l'offensive militaire, a annoncé ce vendredi le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

"Les Pays-Bas ont maintenant décidé de suspendre toutes les demandes de licences d'exportation de matériel militaire vers la Turquie dans l'attente de l'évolution de la situation", a indiqué à l'AFP le ministère. 17:26 REPLIQUE Les Pays-Bas ont fait savoir, par le biais de leur ministère des Affaires étrangères, qu'ils suspendaient leurs exportations d'armes vers la Turquie jusqu'à nouvel ordre. 16:11 WASHINGTON Après deux jours d'intervention, les Etats-Unis diraient-ils déjà "stop" à Ankara ? Dans un communiqué du Pentagone, le ministre américain de la Défensea méricain Mark Esper a indiqué avoir "fortement encouragé" Ankara à "interrompre" son opération militaire en Syrie contre des combattants kurdes. Un communiqué qui intervient à la suite d'un entretien téléphonique entre Esper et son homologue turc Hulusi Akar.

Dans la droite ligne des menaces de Donald Trump, qui promettait d'"anéantir" l'économie turque si les troupes d'Erdogan allaient "trop loin", sans préciser quel était le point de non retour, Esper a indiqué que "cette incursion [risquait] d'avoir de graves conséquences pour la Turquie". 14:19 BILAN

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'offensive turque en Syrie aurait fait sept morts parmi les civils ce vendredi, dans la ville de Tall Abyad et ses environs. Quatre personnes auraient notamment perdus la vie dans un raid turc visant une voiture, alors qu'ils fuyaient les violences. Les trois autres défunts auraient été tués par des tireurs embusqués. 11:56 RUSSIE

La mise en garde de la Russie. Des milliers de combattants de l'EI détenus par les Kurdes risquent de recouvrer la liberté, "c'est une menace rélle pour nous, pour vous, (car) où vont-ils aller et comment ?", a dit Vladimir Poutine lors d'un sommet de pays ex-soviétiques. "Je ne suis pas sûr que l'armée turque puisse contrôler la situation", a-t-il martelé. 11:50 AFFRONTEMENTS

D'intenses combats sont en cours entre les forces kurdes et turques, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les Forces démocratiques syriennes (FDS) - une coalition de combattants arabes et kurdes - luttaient pour contenir l'avancée sur le terrain des forces turques, qui ont conquis jeudi 11 villages, dont deux ont été repris depuis par les Kurdes.

Les combats se concentrent dans une bande de 120 km, le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. "Il y a d'intenses combats entre les FDS et les Turcs sur plusieurs fronts, principalement de Tal Abyad à Ras al-Aïn", villes frontalières, a indiqué l'OSDH. "Les FDS utilisent des tunnels, des tranchées et des murets" pour se défendre, selon l'ONG.

Les villes de Tal Abyad et Ras al-Aïn, dont presque tous les habitants ont fui, sont les plus touchées par les combats, a confirmé un centre de presse affilié aux autorités kurdes locales. 11:40 POUTINE

Le président russe Vladimir Poutine a réagi à l'offensive terrestre turque en Syrie. Selon lui, cette opération risque de raviver la menace de Daech. 11:31 CONSEIL EUROPÉEN

Le président du Conseil européen Donald Tusk a taclé ce vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a menacé d'envoyer en Europe des millions de migrants face aux critiques de l'offensive turque en Syrie.

"Nous n'accepterons jamais que les réfugiés soient utilisés comme arme et pour nous faire chanter. C'est pour cela que je considère les menaces d'hier du président Erdogan comme absolument hors de propos", a déclaré M. Tusk, en visite à Nicosie. 11:00 OTAN

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, en visite en Turquie, a exhorté vendredi Ankara à agir "avec retenue" lors de l'offensive menée contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie. "Bien que la Turquie ait des préoccupations sécuritaires légitimes, nous nous attendons à ce que la Turquie agisse avec retenue", a déclaré M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse. 09:42 LES SANCTIONS EUROPÉENNES "SUR LA TABLE"

La question de sanctions européennes contre la Turquie "sera débattue au Conseil européen la semaine prochaine", a déclaré la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, invitée de France Inter ce vendredi matin. "Évidemment que c'est sur la table", a-t-elle souligné. 07:23 PREMIER MORT CÔTÉ TURC

Le ministère de la Défense turc a annoncé la mort d'un premier soldat turc lors de l'offensive terrestre turque en Syrie, amorcée il y a quelques jours. "Notre frère d'arme est tombé en martyr le 10 octobre dans un affrontement contre des terroristes des YPG dans la zone de l'opération Source de Paix", a affirmé le ministère dans un communiqué.

À noter que selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, au moins 29 combattants des forces kurdes et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque depuis mercredi.

La Turquie a mis sa menace à exécution. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mercredi 9 octobre le début d'une nouvelle offensive militaire contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), soutenue par les pays occidentaux mais bête noire d'Ankara. "Les Forces armées turques et l'Armée nationale syrienne (des rebelles syriens soutenus par Ankara) ont débuté l'opération 'Printemps de la paix' dans le nord de la Syrie", a annoncé le chef d'État dans un message sur compte Twitter. Une opération militaire qui vise, selon le président Erdogan, "les terroristes des YPG et de Daech" et a pour objectif de mettre en place une "zone de sécurité" dans le nord-est de la Syrie. "La zone de sécurité que nous allons créer va permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays", a-t-il ajouté pour justifier l'opération.

Des "raids aériens" et des tirs d'artillerie ont visé mercredi la région de Ras al-Aïn et ses environs, située dans le nord syrien à la frontière avec la Turquie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Rapportant la fuite de dizaines de civils, un correspondant de l'AFP a notamment pu voir des colonnes de fumée s'élever tout près de la frontière tandis que des avions survolaient le secteur. "Les avions de guerre turcs ont commencé à mener des frappes aériennes sur des zones civiles, il y a une forte panique parmi les gens", a indiqué de son côté un porte-parole des forces kurdes, Mustafa Bali.

Cette offensive, que la Turquie menaçait depuis plusieurs mois de lancer, est la troisième que mène Ankara en Syrie depuis 2016. Le président américain Donald Trump a semblé donner son feu vert dimanche 6 octobre à une telle opération avant de revenir sur ses propos et d'assurer que les États-Unis n'avaient "pas abandonné les Kurdes", qui ont joué un rôle crucial dans la défaite militaire de le groupe État islamique. Si les Occidentaux louent le rôle des YPG dans la bataille menée de front contre Daech, Ankara n'est pas du même avis. Elle considère ces combattants kurdes comme un groupe "terroriste" et une menace à sa sécurité en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui livre une guérilla sur le sol turc.

La rédaction de LCI Twitter