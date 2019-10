EN DIRECT - La communauté internationale vent debout contre Erdogan après l'offensive contre les Kurdes

TURQUIE





Erdogan affirme ce mercredi à Poutine que cette offensive doit apporter "la paix et la stabilité". "Lors de cet entretien, le président a déclaré que l'opération militaire prévue à l'est de l'Euphrate contribuera à la paix et à la stabilité de la Syrie et facilitera la voie vers une solution politique", selon une source à la présidence turque.





Le porte-parole de M. Erdogan s'est entretenu ce mercredi avec le conseiller de Trump à la sécurité nationale, Robert O'Brien. Selon la présidence turque, Ibrahim Kalin et M. O'Brien ont discuté "de la mise en place de la zone de sécurité".





"Nous allons tenir informés l'ONU et tous les pays concernés, y compris la Syrie" du déroulement de l'opération, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu, cité par l'agence de presse étatique Anadolu.