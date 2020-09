Thèmes, modérateur, préparation des candidats, horaire... Tout savoir sur le premier débat Trump-Biden

Rien n'est joué. Joe Biden fera valoir la transparence alors que le New York Times a révélé que Donald Trump n’a quasiment pas payé d’impôt fédéral sur le revenu ces dix dernières années. Mais il devra faire preuve de pugnacité face au truculent président américain qui devrait, en toute logique, sortir la sulfateuse et tenter de déstabiliser son adversaire, notamment avec des attaques personnelles.

Mardi 3 novembre, les Américains éliront leur prochain président après une campagne totalement inédite à cause de la crise sanitaire. Ils auront le choix de réélire Donald Trump pour quatre ans supplémentaires ou d'élire l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Pour ce faire, le président américain et son adversaire démocrate vont croiser le fer à Cleveland dans la nuit de mardi à mercredi pour la première fois en débat.

L’affrontement doit durer une heure et demie. Le vice-président Mike Pence et la sénatrice californienne Kamala Harris, colistière de Biden, croiseront, eux, le fer en octobre.

Donald Trump et Joe Biden doivent se rencontrer pour la première fois sur la scène du débat à la Case Western Reserve University and Cleveland Clinic, à Cleveland, en Ohio, ce mardi 29 septembre à 21h aux Etats-Unis (soit à 3 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi en France), et il sera à suivre en direct sur LCI.

Pendant l'heure et demie de débat, il y aura six sections de 15 minutes consacrées aux sujets chauds du moment : le Covid-19, l’économie, les violences urbaines et le racisme, la Cour suprême, l’intégrité de l’élection et les bilans de Donald Trump et Joe Biden.

Difficile de penser que le sujet des impôts de Donald Trump ne s'invite comme un nouveau thème. Selon le New York Times, le président a seulement payé 750$ d'impôts en 2016 et en 2017 et rien payé sur 10 des 15 dernières années.