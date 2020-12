EN DIRECT - Le Brexit entre en vigueur ce soir à minuit : "Un jour historiquement triste"

UN JOUR "HISTORIQUEMENT TRISTE" SELON CLEMENT BEAUNE





Dernier jour avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre échange conclu entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Invité sur LCI, Clément Beaune, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, y voit un "jour historiquement triste, car un pays quitte l'Union Européenne pour la première fois".





Pour lui, "le Royaume-Uni se punit lui-même avec le Brexit" : "On n'a puni personne, mais il fallait montrer aussi le prix à payer [de] ce que c'était de partir".





Mais, dit-il, "il faut se porter vers l'avenir". Il y voit "une leçon à tirer" pour "se tourner vers l'avenir et avancer plus vite, plus fort pour défendre nos intérêts." "La confiance franco-allemande est plus solide grâce au Brexit et notre leadership européen est renforcé" ajoute-t-il.