EN DIRECT - Le groupe Etat islamique revendique l'attaque au couteau de Londres

SADIQ KHAN





Le maire de Londres Sadiq Khan a réagi à l'attaque dans un long communiqué et a tenu à remercier le travail des policiers et des services de secours. "Nous devons et nous resterons déterminés à tenir bon et rester unis face à la terreur. Ceux qui cherchent à nous attaquer et nous diviser n'y arriveront jamais" a-t-il déclaré.