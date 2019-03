GHANI MAHDI SE RETIRE DE LA COURSE





Ghani Mahdi, potentiel candidat annonce à TSA se retirer de la course à la présidentielle. "Je me retire pour des raisons bureaucratiques et politiques. On ne m’a pas donné la carte de vote et le certificat de nationalité, sous prétexte que mon père ne figure pas dans le registre de l’état civil", dit-il.





Il qualifie cette élection de "mascarade électorale" et déclare que le président du Conseil constitutionnel a refusé de le recevoir.