EN DIRECT - "Les Bretons, c'est la mafia française" : l'étrange blague de Macron au pape François

CEREMONIE





Emmanuel Macron a pris possession de sa stalle dans la salle du chapitre. "Lorsqu'une semaine après ma prise de fonction (...) j'ai reçu la lettre" des autorités de la basilique pour "prendre possession de ma stalle" de chanoine d'honneur, "j'ai décidé d'accepter cette invitation car elle appartient à une tradition de concorde et d'amitié entre la France et le Vatican à laquelle je suis attaché" et que je veux "approfondir", a-t-il expliqué.