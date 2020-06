EN DIRECT - Les Etats-Unis enterrent George Floyd, érigé en martyr des violences policières

VEILLÉE





Une foule d'anonymes peut se recueillir sur la dépouille de George Floyd ce lundi après-midi à l'église The Fountain of Praise, à Houston. En raison de l'épidémie de coronavirus, l'événement se révèle strictement encadré. Tous les invités doivent être masqués et portés de gants. L'église ne peut pas accueillir que 15 personnes à la fois. Elles ne peuvent rester plus de dix minutes à l'intérieur.